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МВД о вбросах на тему въезда в Беларусь 150 тысяч граждан Пакистана

23 апреля 2025 10:27
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Миграционные потоки из Пакистана отсутствуют, равно как и злодеяния, совершенные выходцами из этого государства. Об этом официально заявляет Министерство внутренних Республики Беларусь.

Различные веб-ресурсы продолжают распространять фейки и вбрасывать провокационную информацию о том, что в нашу страну прибыли 150 тысяч граждан Пакистана. Сообщается также, что пакистанцами уже совершен ряд преступлений.

По сообщению МВД, активные провокаторы, которые умышленно пытаются нагнетать обстановку в Беларуси и манипулировать общественным мнением, уже выявлены. Профильное ведомство также предупреждает, что за разжигание межнациональной вражды и дестабилизацию ситуации в стране будут применены самые строгие меры ответственности, вплоть до уголовной.

В МВД заявляют, что располагают всеми необходимыми силами и средствами для обеспечения безопасности наших граждан и постоянного контроля миграционных потоков.

МВД Беларуси: миграционная ситуация в стране остаётся стабильной

# МВД Беларуси

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