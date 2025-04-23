В Индии туристы массово покидают район ЧП из-за теракта

В Индии опубликовали список имен 26 жертв теракта на севере страны. Он был совершен накануне. По имеющейся на данный момент информации, граждане Беларуси в результате теракта в Индии не пострадали, сообщили в Министерстве иностранных дел нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства подчеркнул: «Республика Беларусь категорически осуждает ужасный теракт вблизи города Пахалгам, в результате которого погибли и пострадали мирные люди. Нет никакого объяснения и оправдания этому варварскому преступлению».

Напомним, накануне, неизвестные в индийском штате Кашмир расстреляли группу туристов. 26 человек погибли. Еще около 20 получили ранения. Ответственность за произошедшее взяла на себя малоизвестная вооруженная группировка. Сейчас в штате проходит масштабная антитеррористическая операция по поиску и уничтожению боевиков. Усиленные наряды полиции и военных в ходе перестрелки ликвидировали двух человек, у которых нашли большое количество оружия и боеприпасов. Многочисленные туристы массово покидают район ЧП.

Как мы можем продолжить нашу поездку в такой ситуации? Нам нужно поставить безопасность на первое место. Мы можем путешествовать, только если мы расслаблены, но здесь очень напряженная обстановка. Поэтому мы уезжаем отсюда.

Полиция назвала стрельбу «террористической атакой». Это было самое страшное нападение на мирных жителей в Индии со времен стрельбы в Мумбаи в 2008 году. Тогда погибло около 170 человек.