Джей Ди Вэнс пригрозил выходом из переговоров, если РФ отвергнет план США

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, если Москва и Киев не будут согласны с предложением Штатов по прекращению конфликта, то Вашингтон не будет продолжать свое участие в переговорном процессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

В публикации информагентства сказано, что предложение США достаточно четкое и, соответственно, наступил тот момент, когда стороны должны либо согласиться, либо Вашингтон выходит из данного процесса.

Как отмечает Вэнс, во время переговоров будет необходимо проведение ряда территориальных обменов. Однако его настрой сохраняется оптимистичным, ведь, по мнению политика, до настоящего момента стороны «вели переговоры добросовестно».