Прямой эфир

Джей Ди Вэнс пригрозил выходом из переговоров, если РФ отвергнет план США

23 апреля 2025 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, если Москва и Киев не будут согласны с предложением Штатов по прекращению конфликта, то Вашингтон не будет продолжать свое участие в переговорном процессе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на
Bloomberg.

Джей Ди Вэнс пригрозил выходом из переговоров, если РФ отвергнет план США-1

Фото: Pinterest

В публикации информагентства сказано, что предложение США достаточно четкое и, соответственно, наступил тот момент, когда стороны должны либо согласиться, либо Вашингтон выходит из данного процесса.

Как отмечает Вэнс, во время переговоров будет необходимо проведение ряда территориальных обменов. Однако его настрой сохраняется оптимистичным, ведь, по мнению политика, до настоящего момента стороны «вели переговоры добросовестно».

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
23 апреля 2025 10:02

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

Стало известно, кто убил Игоря Талькова. Оглашён приговор суда
23 апреля 2025 09:45

Стало известно, кто убил Игоря Талькова. Оглашён приговор суда

Отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине – FT
23 апреля 2025 09:01

Отказ Рубио и Уиткоффа ехать в Лондон снижает значимость встречи по Украине – FT