Психолог о героях рубрики Григория Азарёнка «Орден Иуды»: к такому готов не каждый предатель, ведь он надеялся потерпеть, а не потерять

Алена Дзиодзина, психолог-консультант:

Когда человек посвящает любимому делу всю свою жизнь, поднимается до каких-то определенных профессиональных вершин и эшелонов, а затем проваливается на позицию обычного пользователя интернета с ярким творческим прошлым… Но когда ты чувствуешь, что твое призвание – раскрывать талант на сцене в каких-то более серьезных и тонких произведениях, а можешь лишь кривляться со своих аккаунтов в социальных сетях – это все не про то. Это уже вопрос не человека, разочаровавшегося во власти, это вопрос человека, который своими же руками загнал себя в определенные обстоятельства и тем самым как будто бы выключил себя из дела, которому посвятил всю свою жизнь.

И вот в этом лично его проблема как человека, который перекрыл себе кислород и не нашел иного способа дышать. Это никак не связано ни с государством, ни с властью – это вопрос про выбор. Абсолютно все эти люди стояли перед ним, и каждый из них этот выбор сделал.

Однако что удивительно: почему-то все лишения, которые люди начали претерпевать после предательства, они изначально воспринимали как некое временное явление, которое нужно просто перетерпеть, ну а дальше все обязательно наладится. Или будет даже лучше прежнего. Но чем дальше, тем верить сложнее, особенно когда ничего не происходит. И в этом раскрывает себя личная трагедия каждого, где оказывается, что «я готов потерпеть» и «я готов потерять навсегда» – вещи вообще-то очень разные, и разница между ними в пропасть. Поставить на карту свою жизнь, любимое дело, которому ты посвятил всего себя и проиграть, – это больно. И многие из наших героев-предателей, условно говоря, начали переживать такое состояние, которое можно обозначить как маленькую смерть при жизни, когда прежнего уже нет, а нового на это место еще ничего не пришло. И в этих новых обстоятельствах встает задача найти способ, как по-другому жить теперь, чем заполнить это пустое место? Но к такому, оказывается, готов не каждый предатель, ведь он надеялся потерпеть, а не потерять. И в этом вся соль предательства. Человек, который якобы очень хотел перемен для государства и всего народа в целом, оказывается абсолютно беспомощен перед лицом перемен в своей собственной жизни.