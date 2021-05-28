Григорий Азарёнок: спустя пять дней вы заявляете, что готовы к расследованию, но до сих пор ваши информагентства плодят ложь

Новости Беларуси. За оскорбительные комментарии в адрес погибших в Барановичах пилотов правоохранителями установлены 28 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

Шокирующие своим вопиющим цинизмом сообщения в социальных сетях и мессенджерах вызвали волну осуждения в обществе. Как и в целом все те события, которые последние несколько дней происходят вокруг Беларуси. Ситуация с дипломатическим вандализмом, закрытие воздушного пространства, подготовка очередных санкций – напоминает абсурд. И ничего, кроме осуждения, такие действия вызвать не могут. На эту тему рассуждает Григорий Азаренок. Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, СТВ:

Беларуси объявлена война. Безжалостная, подлая война на уничтожение. Новый европейский рейх реализует план Барбаросса. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок:

Сначала они хотели отстранить Президента Лукашенко от власти. В 2002, 2006 и 2010-м попытались провести цветные революции. Потом его долго хотели подкупить. Не получилось. Теперь они хотят его убить. Черные волны ненависти к белорусскому лидеру и нашему народу захлестнули Европу. Но вы ничего не добьетесь.

Григорий Азаренок:

Какой свинячий визг стоит во всех столицах. Вам жалко Протасевича? Он террорист и убийца. Он выродок, мерзавец и провокатор. Он состоял в карательном батальоне «Азов». Эта пиратская шайка пытала детей, расстреливала их на глазах у родителей. Он хотел все это повторить здесь. Эта тварь, убийца русских людей, отпетый и отъявленный мерзавец. И вы голосите о том, что это невинный мальчик. Александр Лукашенко про Романа Протасевича: то, что мы его задержали в аэропорту – это наше суверенное право

Григорий Азаренок:

Подлые провокаторы, вы льете крокодиловы слезы. А он жалел матерей милиционеров, когда насылал на них безумные толпы уркаганов? Он жалел детей невинных женщин в избирательных комиссиях, когда призывал захватывать их? Он с веселым задором хотел устраивать теракты на железных дорогах – чтобы поезда сходили с рельс, понимаете? Чтобы погибли сотни, тысячи людей, женщины, младенцы. Вытрите свои слезы, продажные лицемеры. Григорий Азаренок:

Но крысятник воспрял. Бездарные неудачники, тупые фрики, полоумные провокаторы собрались вместе и вновь призывают людей на улицы. Тихановская, если в тебе осталась хоть капля человеческого, если хоть частичка совести есть, прекрати провокации. Не ломай очередные судьбы ради подачек своих хозяев. Зашей себе рот. Замолчи.

Григорий Азаренок:

Предупреждаю. Предупреждаю сегодня. Тихим, спокойным вечером. Если в условиях объявленной войны найдутся умники, которые захотят пошататься по улицам, – не испытывайте судьбу. Это не стоит вашего будущего. Григорий Азаренок:

Обсуждают милую девочку Сапегу. Она же благодушное дитя. Эта тварь выкладывала личные данные людей с призывом убивать. Она опубликовала адрес и номер телефона Илоны Илларионовой. Тоже молодая девушка. Что она ей лично сделала? Какое она имела на это право? Она хотела ее смерти. Закройте рты все те, кто заступается за нее. Вы не прошли через весь этот ад. Закройте рты.

Григорий Азаренок:

И такими их сделали вы – Путило и Тихановская, Карач и Латушко, весь этот клуб бессовестных дегенератов – вы свели людей с ума. Вы освободили их от химеры совести. Вы простили им все их преступления. И поломали судьбы. Сейчас сидите там, довольные. Человеческая мерзость. Григорий Азаренок:

Но вы берете пример с ваших хозяев. Боже мой, сегодня, спустя пять дней, вы заявляете, что готовы к расследованию. Вам в тот же день это предложили. Но до сих пор ваши якобы приличные информагентства плодят чудовищную ложь. Истребитель поднялся раньше, чем пришло сообщение? Reuters, вы ненормальные? Ну, ведь все уже все показали. Как можно врать настолько бессовестно, настолько нагло и цинично?