Александр Карев о крушении самолёта в Барановичах: «Рука лётчика была на ручке до самого удара, до конца»
Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Накануне спецрейсом из Барановичей их тела были доставлены в Лиду, на авиационную базу, где служили пилоты. Здесь проходит траурная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Каждый должен гордиться такими людьми, их поступками». На аэродроме в Барановичах простились с погибшими летчиками
Дань памяти летчикам отдают родные и близкие, сослуживцы, представители Минобороны, жители города, которые со вчерашнего дня несут цветы и лампады к самолету-памятнику по улице Ленинской.
Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Тело лейтенанта Никиты Куконенко воздушным транспортом доставят в Полоцк, на его малую родину.
Накануне стали известны данные черных ящиков. В соответствии с ними экипаж управлял самолетом вплоть до столкновения с землей.
Это говорит о том, что пилоты до последнего старались увести машину от жилых домов в наиболее безопасное место.
«Произошел отказ системы дистанционного управления»
Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси:
В общих чертах ситуация понятна: произошел отказ системы дистанционного управления, отказ СДУ. Что их смутило и дало надежду им, почему они начали работать, были моменты, когда самолет возобновлял на секунду управление. Такое ощущение складывается сейчас, что самолет произвольно мотануло именно в сторону города, первое движение было.
Попытались самолет в сторону направить от города, в сторону аэродрома
Александр Карев:
После этого решение было однозначное у ребят – видя перед собой город и чувствуя, что самолет какими-то секундами пытается управляться, они попытались его в сторону направить от города, в сторону аэродрома, и развернуть обратно.
Тут даже никаких сомнений не вызывает то, что два летчика, не сговариваясь, я так понимаю, что решение это было совместное, потому что где-то в каких-то переговорах мы сейчас поднимаем, будем стараться выяснить это, конечно, но в таком случае, в этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. То есть нельзя сделать так, чтобы летчик выскочил один, а второй бы занимался.
«Это решение совместное. Они что могли сделали»
Александр Карев:
Поэтому это решение совместное. Они что могли сделали. Но то, что это героический поступок, не подвергается никаким сомнениям.
Ну а то, что они не смогли спастись – есть формула, которая определяет безопасную высоту покидания при вертикальных скоростях. Даже если бы они воспользовались на этой высоте, на которой они уже пытались его увести, при той вертикальной скорости, которая возникла, я думаю, что они бы все равно не смогли уйти. Поэтому по всему тестеру, по всем параметрам видно, что рука летчика – там есть так называемая гашетка совместного управления – видно, что рука держит ручку. Рука летчика была на ручке до самого удара, до конца. Какие-то комментарии еще давать – тут все понятно, по-моему.