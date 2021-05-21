Александр Карев о крушении самолёта в Барановичах: «Рука лётчика была на ручке до самого удара, до конца»

Новости Беларуси. 21 мая страна прощается с погибшими летчиками. Накануне спецрейсом из Барановичей их тела были доставлены в Лиду, на авиационную базу, где служили пилоты. Здесь проходит траурная церемония, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Каждый должен гордиться такими людьми, их поступками». На аэродроме в Барановичах простились с погибшими летчиками Дань памяти летчикам отдают родные и близкие, сослуживцы, представители Минобороны, жители города, которые со вчерашнего дня несут цветы и лампады к самолету-памятнику по улице Ленинской.

Майор Андрей Ничипорчик будет похоронен в Лиде. Тело лейтенанта Никиты Куконенко воздушным транспортом доставят в Полоцк, на его малую родину.

Накануне стали известны данные черных ящиков. В соответствии с ними экипаж управлял самолетом вплоть до столкновения с землей.

Это говорит о том, что пилоты до последнего старались увести машину от жилых домов в наиболее безопасное место. «Произошел отказ системы дистанционного управления»

Александр Карев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси:

В общих чертах ситуация понятна: произошел отказ системы дистанционного управления, отказ СДУ. Что их смутило и дало надежду им, почему они начали работать, были моменты, когда самолет возобновлял на секунду управление. Такое ощущение складывается сейчас, что самолет произвольно мотануло именно в сторону города, первое движение было. Попытались самолет в сторону направить от города, в сторону аэродрома Александр Карев:

После этого решение было однозначное у ребят – видя перед собой город и чувствуя, что самолет какими-то секундами пытается управляться, они попытались его в сторону направить от города, в сторону аэродрома, и развернуть обратно.

Тут даже никаких сомнений не вызывает то, что два летчика, не сговариваясь, я так понимаю, что решение это было совместное, потому что где-то в каких-то переговорах мы сейчас поднимаем, будем стараться выяснить это, конечно, но в таком случае, в этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. То есть нельзя сделать так, чтобы летчик выскочил один, а второй бы занимался. «Это решение совместное. Они что могли сделали»