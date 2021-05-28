Олег Слижевский о роли журналистов в правовом просвещении: «Помогают доводить информацию до граждан понятным языком»

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Право и журналистика, когда, обсуждая со своими коллегами весомый вклад журналистов в развитие правовой мысли, в доведении, самое главное, при этом доступным языком до населения тематик, связанных с правом. Все знают, что законы, нормативные акты пишутся достаточно сухим языком, который не всем понятен. Вот именно журналисты помогают доводить правовую информацию до граждан понятным языком, что, безусловно, является очень важным. Сегодня мы награждаем лучших из лучших, кто показал себя в 2020 году на поприще правового просвещения.