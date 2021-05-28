Олег Слижевский о роли журналистов в правовом просвещении: «Помогают доводить информацию до граждан понятным языком»

Новости Беларуси. Более 100 работ и 10 номинаций. Победителей правового конкурса на приз имени Спасовича наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 100 работ и 10 номинаций. Победителей правового конкурса на приз имени Спасовича наградили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Право и журналистика, когда, обсуждая со своими коллегами весомый вклад журналистов в развитие правовой мысли, в доведении, самое главное, при этом доступным языком до населения тематик, связанных с правом. Все знают, что законы, нормативные акты пишутся достаточно сухим языком, который не всем понятен. Вот именно журналисты помогают доводить правовую информацию до граждан понятным языком, что, безусловно, является очень важным. Сегодня мы награждаем лучших из лучших, кто показал себя в 2020 году на поприще правового просвещения.
В составе жюри представители Минюста, Верховного суда, Следственного комитета и других ведомств. Конкурс проводят уже в 15-й раз, и это прямое отражение профессиональной деятельности юристов, медиаторов, журналистов и ученых-правоведов.