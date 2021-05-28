«Ещё год назад говорили, что YouTube убил телевидение». Зачем блогеры идут на ТВ?

Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу « По существу » на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юрий, скажите, Гриша и Женя – понятно, они работали на телевидении до начала конфликта, сейчас работают и прошли его на той стороне, на которой прошли, и я их в этом полностью поддерживаю, вам зачем нужно было становиться публичным человеком? Как сейчас говорят, блогером, человеком, который несет свою позицию и пытается отстоять власть? Можно было спокойно молчать.

Юрий Уваров, блогер:

Можно было спокойно молчать. Мне не хочется сейчас говорить каких-то пафосных слов о гражданской позиции, о гражданской ответственности, но и это есть на самом деле. В то же время есть и штука прагматичная абсолютно. Я понимал, что это ниша сегодня в интернете не заполнена вообще практически, здесь я могу найти свое достойное место, как журналист реализоваться. У меня были два этих мотива, и вот я создал свой канал накануне выборов. Канал был создан еще в июне, заработал в июле. Я понимал, в принципе, что у нас будет происходить, что начнется эта информационная война жесточайшая, и нужно будет в этой войне участвовать, отстаивать наше государство. Кирилл Казаков:

Юрий, не кажется ли вам, что блогеры и телевидение немножко поменялись местами? Жесткая риторика того же Азаренка, наверное, больше похожа на блогерскую журналистику. А ваше уверенное рассуждение и рассказ о каких-то событиях – это больше публицистика.

Юрий Уваров:

Возможно, вы правы. Я не могу сказать, что кто-то поменялся местами. Я думаю, зависит это от личности, от видения этой личности. То есть каждый занимает какую-то свою нишу в этой информационной войне. Я считаю, что все присутствующие как-то очень гармонично смотрятся на передовой этой информационной войны, каждый занимает свое правильное место. Кирилл Казаков:

Юрий, скажите, почему так блогеры резко устремились на телевидение? Это не только вас касается. На самом деле очень много ребят-блогеров, которые звонят, например, и спрашивают: могу ли я тоже попробовать себя в качестве человека, который будет делать телевизионную рубрику? Ведь еще год назад говорили, что YouTube убил телевидение. И тут YouTube приходит на телевидение. Юрий Уваров:

Я не могу вам сказать, почему какие-то блогеры другие обращаются с такими предложениями. Я никогда никуда не звонил и не просил.

Кирилл Казаков:

Это и обратный процесс, телевидение подтягивает блогеров. Я понимаю эту историю. Просто эта фраза, что YouTube убьет телевидение, а тут оказывается, что телевидение немного по-другому смотрится уже. Юрий Уваров:

Разговоры о том, что когда-то не будет вообще печатной продукции, ведутся не с появлением интернета, а задолго еще до этого процесса, лет 30 назад. Кирилл Казаков:

Классическая фраза из фильма, что не будет ни кинотеатра, ни театра, одно сплошное телевидение.