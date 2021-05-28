«Ещё год назад говорили, что YouTube убил телевидение». Зачем блогеры идут на ТВ?
Новости Беларуси. Роль авторской журналистики в Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юрий, скажите, Гриша и Женя – понятно, они работали на телевидении до начала конфликта, сейчас работают и прошли его на той стороне, на которой прошли, и я их в этом полностью поддерживаю, вам зачем нужно было становиться публичным человеком? Как сейчас говорят, блогером, человеком, который несет свою позицию и пытается отстоять власть? Можно было спокойно молчать.
Юрий Уваров, блогер:
Можно было спокойно молчать. Мне не хочется сейчас говорить каких-то пафосных слов о гражданской позиции, о гражданской ответственности, но и это есть на самом деле. В то же время есть и штука прагматичная абсолютно. Я понимал, что это ниша сегодня в интернете не заполнена вообще практически, здесь я могу найти свое достойное место, как журналист реализоваться. У меня были два этих мотива, и вот я создал свой канал накануне выборов. Канал был создан еще в июне, заработал в июле. Я понимал, в принципе, что у нас будет происходить, что начнется эта информационная война жесточайшая, и нужно будет в этой войне участвовать, отстаивать наше государство.
Кирилл Казаков:
Юрий, не кажется ли вам, что блогеры и телевидение немножко поменялись местами? Жесткая риторика того же Азаренка, наверное, больше похожа на блогерскую журналистику. А ваше уверенное рассуждение и рассказ о каких-то событиях – это больше публицистика.
Юрий Уваров:
Возможно, вы правы. Я не могу сказать, что кто-то поменялся местами. Я думаю, зависит это от личности, от видения этой личности. То есть каждый занимает какую-то свою нишу в этой информационной войне. Я считаю, что все присутствующие как-то очень гармонично смотрятся на передовой этой информационной войны, каждый занимает свое правильное место.
Кирилл Казаков:
Юрий, скажите, почему так блогеры резко устремились на телевидение? Это не только вас касается. На самом деле очень много ребят-блогеров, которые звонят, например, и спрашивают: могу ли я тоже попробовать себя в качестве человека, который будет делать телевизионную рубрику? Ведь еще год назад говорили, что YouTube убил телевидение. И тут YouTube приходит на телевидение.
Юрий Уваров:
Я не могу вам сказать, почему какие-то блогеры другие обращаются с такими предложениями. Я никогда никуда не звонил и не просил.
Кирилл Казаков:
Это и обратный процесс, телевидение подтягивает блогеров. Я понимаю эту историю. Просто эта фраза, что YouTube убьет телевидение, а тут оказывается, что телевидение немного по-другому смотрится уже.
Юрий Уваров:
Разговоры о том, что когда-то не будет вообще печатной продукции, ведутся не с появлением интернета, а задолго еще до этого процесса, лет 30 назад.
Кирилл Казаков:
Классическая фраза из фильма, что не будет ни кинотеатра, ни театра, одно сплошное телевидение.
Юрий Уваров:
Разговоры ведутся, но на самом деле все формы сосуществуют абсолютно мирно, гармонично и нормально. И также будут и интернет, и телевидение, я думаю, много-много лет еще сосуществовать. Что жизнь покажет дальше, я не знаю. Но насчет вашего вопроса относительного того, что какие-то блогеры стремятся на телевидение. Понятно, каждый журналист, каждый блогер стремится как-то расширить аудиторию, стремится стать более популярным, выйти на какие-то новые рубежи, поэтому люди пытаются выйти на телевидение.
Кирилл Казаков:
Сразу на нескольких площадках работать.
Юрий Уваров:
Да. У меня никогда такого желания не было, я никогда не напрашивался никуда. Ну, пригласили, например, сегодня, я с удовольствием принял это предложение.
Евгений Пустовой, политический обозреватель, автор программы «Политика без галстуков и купюр»:
Мне кажется, телевидение живо, живет и будет жить, но это уже форма подачи – телевидение, – а не способ. Способ сейчас – мышление Telegram-каналов. Если еще 15-20 лет люди думали телевизором, то сейчас – Telegram-каналами. Вот мы и работаем в этом направлении.
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