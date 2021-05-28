Новости Беларуси. Авторское мнение на резонансные темы последних дней. Юлия Артюх и ее рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:

Информационное пространство разрывает от новостей, и в каждой то и дело звучит «Беларусь». Наша небольшая, но суверенная и независимая страна не сходит с уст мировых топовых изданий. О ней говорят все мировые лидеры и выражают поддельную обеспокоенность о нашей с вами жизни.



Юлия Артюх:

Я помню, всего 16 лет назад американцы удивленно пожимали плечами, когда слышали про Беларусь. А теперь они так заинтересованы в благополучии, но только отдельных граждан, типа Тихановской и Протасевича. Европейцы оказались чуть более прогрессивны в географии, но вот в вопросах международного права и те, и те некомпетентны и работают по принципу двойных стандартов.

Юлия Артюх:

Обгладывая новость о посадке самолета компании Ryanair, волчья стая накинулась с обвинениями на нашего Президента, который с полной ответственностью взял дело в свои руки. Во всей этой истории, как всегда, непонятна реакция невероятных – на борту самолета оказался редактор экстремистского Telegram-канала Протасевич, в котором призывали к беспорядкам и убийствам. Прошу заметить, Протасевич – гражданин Республики Беларусь. С рейса его, естественно, сняли и поместили в соответствующее учреждение для дальнейших законных мероприятий. Юлия Артюх:

Мы готовы принять экспертов, открыты для переговоров, но никто не выразил желания разбираться в ситуации. Видимо, интереснее разводить грязь и сыпать необоснованными обвинениями.

Юлия Артюх:

В мировой практике этот случай не является прецедентом. В 2010 году, например, истребители ВВС Ирана на своей территории принудили к посадке пассажирский самолет киргизской авиакомпании, следовавший из Дубая в Бишкек. На борту самолета их интересовал лидер суннитской террористической организации «Воины Аллаха», которая подозревалась во взаимодействии с «Аль-Каида». Ни Киргизия, ни другие страны мира не выразили и доли претензий по этому инциденту. Юлия Артюх:

В 2016 году пассажирский самолет «Белавиа», выполнявший рейс по маршруту Киев – Минск, был вынужден вернуться. За 50 километров до входа в воздушное пространство Беларуси из Киева командиру судна поступило указание от диспетчера о немедленном возврате без объяснения причин. Сообщалось также, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. Самолет вернулся, с борта сняли журналиста и активиста антимайдана Армена Мартиросяна, гражданина Армении.

Инцидент не вызвал осуждения мирового сообщества.