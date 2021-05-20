«Это мерзавцы». Президент поручил установить личности людей, которые в интернете нелицеприятно высказывались о погибших лётчиках

Новости Беларуси. Президент Беларуси 20 мая провел совещание по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но случившаяся накануне трагедия в Барановичах внесла коррективы в привычный протокол. Встреча во Дворце Независимости началась с минуты молчания в память о военных летчиках, чей героический поступок потряс всю страну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, будет правильно, если мы минутой молчания почтим их память.
Александр Лукашенко с первых минут был в курсе трагедии. Президент выразил глубокие соболезнования родным лейтенанта Куконенко и гвардии майора Ничипорчика, поручил оказать необходимую поддержку семьям. Оба летчика были женаты, у командира экипажа остались трое маленьких детей. Глава государства взял на личный контроль ход расследования. Новую информацию уже утром 20 мая Президенту доложил госсекретарь Совета безопасности, в том числе и данные расшифровки черных ящиков. Часть информации Александр Лукашенко озвучил перед совещанием.
Александр Лукашенко:
Пилоты не катапультировались, как показывают ящики, они боролись до конца, просто одного из них выбросило катапультой во время удара о землю. Поэтому они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было, и понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Тем не менее погибли два просто героических человека. Я только что еще раз попросил госсекретаря, чтобы связались с семьями, и особенно нашему парню, майору, который имеет трое детей, чтобы мы оказали всяческую поддержку. Поэтому, Наталья Ивановна, посмотрите за этим вопросом, чтобы семьи не оказались обиженными в этой ситуации. Конечно, потеря тяжелая, трудновосполнимая, но мы военные люди, никуда не денемся от этого. Но поддерживать семьи, особенно детишек, нужно. Но, к сожалению, как вы заметили, есть у нас и другие люди, Иван Владимирович, их иначе как мерзавцами не назовешь. Постились они, как обычно, на своих этих гадких страницах и так далее. Я попрошу, передайте председателю КГБ – подключитесь и установите по-максимуму этих мерзавцев. Установите и доложите. Вы поймите, если случится, не дай бог, беда в стране, и, говоря языком прошедшей войны Великой Отечественной, это будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого. Мы их должны знать в лицо. Я говорю это откровенно, чтобы в нашем обществе понимали – это мерзавцы.