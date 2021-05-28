Александр Лукашенко про Романа Протасевича: то, что мы его задержали в аэропорту – это наше суверенное право

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Двое задержанных: один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж. И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту – это наше суверенное право. За свои преступления каждый ответит по закону.

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