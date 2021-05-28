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Александр Лукашенко про Романа Протасевича: то, что мы его задержали в аэропорту – это наше суверенное право

28 мая 2021 18:51
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Новости Беларуси. Ситуация с дипломатическим вандализмом, закрытие воздушного пространства, подготовка очередных санкций напоминают абсурд, и ничего, кроме осуждения, такие действия вызвать не могут, сообщили в программе «Тайные пружины политики 2.0» на СТВ.

Александр Лукашенко про Романа Протасевича: то, что мы его задержали в аэропорту – это наше суверенное право-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Двое задержанных: один экстремист со своей сообщницей. Но пусть теперь его многочисленные западные защитники ответят на вопрос: на какие спецслужбы этот человек работал? Западные защитники должны ответить на вопрос: кто ему платил за участие в войне на Донбассе? Этого они, наверное, боятся больше всего. Поэтому подняли вой. Опыт наемника у него великий. Подонок, который убивал людей на юго-востоке Украины. Эти факты известны не только у нас и в братской России, но и во всем мире. И здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж. И то, что мы его, гражданина Беларуси, а также его сожительницу с нашим видом на жительство задержали в аэропорту – это наше суверенное право. За свои преступления каждый ответит по закону.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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