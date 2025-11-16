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Электронная очередь в «Берестовице» и «Брузгах» начнёт работать с 20:00

16 ноября 2025 07:45
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Белорусская сторона полностью готова к возобновлению работы пунктов пропуска «Берестовица» и «Брузги». Об этом уведомили в Госпогранкомитете и таможенном комитете Беларуси после получения официального уведомления польской стороны об открытии этих трансграничных коридоров в ночь на понедельник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Уже этим вечером начнет работать электронная очередь. Система бронирования времени и даты проезда через границу в режиме онлайн будет доступна с 20:00. По решению Варшавы через «Брузги» (на польской стороне – «Кузница») будут пропускать лишь легковые автомобили. В «Берестовице» (на польской стороне – «Бобровники») выехать в Евросоюз смогут легковушки, автобусы, а также грузовики из стран ЕС, государств Европейского экономического пространства и Швейцарии.

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# Пункты пропуска на границе Беларуси

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