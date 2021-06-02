Григорий Азарёнок: «Протасевич будет говорить. А вы, предатели, будете орать, визжать, плакать и бояться»

Новости Беларуси. Вновь к сочинским переговорам. Некоторые заявления вызвали настоящий шквал в интернете, но большинство россиян и белорусов восприняли их положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот украинские политики очень обеспокоены, в отличие от поддерживающего нас украинского народа.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня годовщина чудовищной трагедии в Луганске. Удар украинской авиации по зданию обладминистрации. Восемь погибших, 20 раненых. Всего за годы войны там погибли тысячи человек. Мы, белорусы, предложили вам площадку, чтобы наступил мир. Мир, который выстрадали и заслужили дети, которые остались без родителей, который выплакали матери, похоронившие своих младенцев. А вы, ослепленные жаждой крови, неимоверной злобой и желанием холуйствовать перед американским хозяином, вы отвергли этот мир. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок:

Вчера сумасшедший лжец Фридман после заявлений Президента сказал, что наступил черный день для Беларуси. Для вас, коллаборантов, предателей, западных наймитов, наступило черное время. А для нашего народа – время свершений и побед. Президент сам заговорил с Владимиром Путиным о рейсе в Крым. Потому что в отличие от всех провокаторов, мерзавцев и предателей, он думает о своем народе. О нашем санатории, который вы хотите уничтожить, о наших детях, которым нужно теплое солнце.

Ему важны белорусы, а вам важны кровавые доллары. «Есть о чём просто поболтать». Константин Придыбайло о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина Григорий Азаренок:

А вот руководство братской нам страны свой собственный народ ненавидит и презирает. Новое паньство волнует только «Северный поток», кляузы и каблуки заокеанских хозяев, которые они не устанут лизать, выпрашивая крошки с барского стола. Конечно, вы боитесь, что соловушка Протасевич очень бодро поет о всех злодеяниях карательного батальона «Азов». Но за своих детей вы не боитесь. Григорий Азаренок:

По статистике, на трансплантацию органов из Украины в Беларусь ежегодно приезжают около 200 больных детей. Вы маразматическими реформами по указаниям МВФ убили собственную медицину. Вы убили, разрушили, разворовали все. Вы убиваете жизнь украинского народа. Но вам важнее Протасевич. За все вам, преступники, воздастся.

Григорий Азаренок:

Вам было завидно, вам было невыносимо видеть страну, где народ не нищенствует, где не льется кровь, где развивается экономика, где есть сильный лидер, который не позволяет унижать собственное государство. Вы захотели нас уничтожить. Вы подготовили и заслали кровавых боевиков и террористов. Вы разрываете отношения. Вы закрыли воздушное пространство. Сколько еще гадостей вы учините для собственного народа, сколько горя он хлебнет, чтобы вы, купаясь в роскоши, чувствовали ласковое одобрение своего гегемона. Константин Придыбайло: «Я очень надеюсь, что Александр Лукашенко действительно посетит Крым»

Григорий Азаренок:

Сегодня, после анонса фильма ОНТ, тупой до бесконечности сандаль принялся отмазывать бандита. Его можно понять – ему страшно. Но в своей аналитике вы почему-то упускаете видеозапись с военного парада в Мариуполе. И интервью Протасевича – бойца с позывным Ким. Все уже давно знают, что это он. И там он рассказывает, что воевал и убивал. И пусть родители подают в суд не на меня, а на них. А Генпрокуратура ЛНР, если захочет, задаст свои вопросы. И получит ответы.

Григорий Азаренок:

Чемоданный путешественник утром опохмелился и понес кляузу в Генпрокуратуру Польши. Ему страшно. Его догнала белая горячка. Тебе, предатель, не помогут ни поляки, ни Интерпол, ни ЦРУ. От возмездия за зло не спасут. Перечитай Лермонтова: «Есть и Божий суд, наперсники разврата, он ждет, он недоступен звону злата». Вы получили свои кровавые доллары. Теперь они задушат вас.