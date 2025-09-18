Трое полицейских убиты в перестрелке в Пенсильвании

Трое полицейских погибли во время попытки задержать преступника, еще двое правоохранителей получили ранения и находятся в тяжелом состоянии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в городке Кодорус. Когда стражи порядка приехали в один из домов по вызову о бытовом насилии, по ним открыли огонь. В срочном порядке местных жителей призвали не выходить из домов и отменили занятия в местной школе. Во время перестрелки злоумышленник был ликвидирован.

Кристофер Пэрис, комиссар полиции штата Пенсильвания (США):

Хочу заранее предупредить, что многие подробности мы пока не готовы раскрыть, поскольку расследование еще продолжается. Тем не менее мы хотели бы сообщить местным жителям, что никакой угрозы для них нет.

Сейчас устанавливают личность преступника. По словам губернатора штата, это самое кровавое преступление в Пенсильвании с начала года.