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Второй секретарь ЦК БРСМ: «Сегодня нет острой необходимости коренной ломки организации»

02 июня 2021 18:29
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Новости Беларуси. Молодежь должна быть в авангарде общества. Такое мнение высказал 2 июня заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на пленуме Центрального комитета молодежной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К активу БРСМ в ходе работы пленума подключились онлайн более 300 лидеров организации со всех регионов страны.

Второй секретарь ЦК БРСМ: «Сегодня нет острой необходимости коренной ломки организации»-1

В повестке – стратегия развития на ближайшие годы. Как было отмечено в ходе дискуссии, БРСМ не хватает ярких лидеров. Крупнейшая молодежная организация – это кадровый резерв государства. БРСМ известен своими знаковыми проектами. Но сегодня необходимо активнее формировать свою медийную повестку и создавать молодежные тренды.

Второй секретарь ЦК БРСМ: «Сегодня нет острой необходимости коренной ломки организации»-4

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:
Мы рассматриваем проект стратегии развития нашей организации на ближайшие пять лет. Это проект, который был соткан из идей, предложений в рамках поступивших от ребят из регионов, в рамках проведения молодежных форумов, диалоговых площадок. И сегодня нет острой необходимости коренной ломки организации. Вместе с тем, конечно, молодежная организация должна оперативно реагировать на новые вызовы, гибко подстраиваться. Конечно, новые формы и методы работы, эффективно внедрять их в работу.

Игорь Луцкий: «Молодёжь должна думать и говорить свободно»

Второй секретарь ЦК БРСМ: «Сегодня нет острой необходимости коренной ломки организации»-7

Предложения, которые войдут в стратегию развития, готовы принять от каждого. Для этого было предложено провести в августе внеочередной 44-й съезд БРСМ.

# БРСМ # общество # Александр Прохоров # Игорь Луцкий # Фотофакт

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