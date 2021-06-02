Второй секретарь ЦК БРСМ: «Сегодня нет острой необходимости коренной ломки организации»

Новости Беларуси. Молодежь должна быть в авангарде общества. Такое мнение высказал 2 июня заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий на пленуме Центрального комитета молодежной организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К активу БРСМ в ходе работы пленума подключились онлайн более 300 лидеров организации со всех регионов страны.

В повестке – стратегия развития на ближайшие годы. Как было отмечено в ходе дискуссии, БРСМ не хватает ярких лидеров. Крупнейшая молодежная организация – это кадровый резерв государства. БРСМ известен своими знаковыми проектами. Но сегодня необходимо активнее формировать свою медийную повестку и создавать молодежные тренды.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ:

Мы рассматриваем проект стратегии развития нашей организации на ближайшие пять лет. Это проект, который был соткан из идей, предложений в рамках поступивших от ребят из регионов, в рамках проведения молодежных форумов, диалоговых площадок. И сегодня нет острой необходимости коренной ломки организации. Вместе с тем, конечно, молодежная организация должна оперативно реагировать на новые вызовы, гибко подстраиваться. Конечно, новые формы и методы работы, эффективно внедрять их в работу. Игорь Луцкий: «Молодёжь должна думать и говорить свободно»