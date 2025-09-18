Власти Польши признали, что жилой дом повредила польская ракета, а не БПЛА

Во время операции по уничтожению беспилотников в жилой дом на востоке Польши попала ракета, выпущенная польским же истребителем, а не дрон. С таким заявлением выступил министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хваленая западная техника оказалась не такой надежной, дала сбой система наведения. В результате боеприпас упал на крышу жилого дома. К счастью, ракета не взорвалась, сработал предохранитель взрывателя. А вот сам факт случившегося как раз произвел эффект разорвавшейся бомбы. Президент Польши потребовал дать объяснения по поводу инцидента.

Томаш Семоняк, министр-координатор спецслужб Польши:

Дом в городе Вырыки Люблинского воеводства, скорее всего, был поражен ракетой, выпущенной нашим самолетом. По этому поводу обязательно будет официальное заявление.

Местные СМИ сообщали, что вес ракеты составляет более 150 килограммов, а в результате ее падения была повреждена крыша дома и пробит потолок. Никто из жителей не пострадал – они рассказывали, что успели выйти из спальни за несколько минут до того, как в нее упали части боеприпаса.