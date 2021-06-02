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«Есть о чём просто поболтать». Константин Придыбайло о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина

02 июня 2021 17:35
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Новости Беларуси. Вновь к сочинским переговорам. Некоторые заявления вызвали настоящий шквал в интернете, но большинство россиян и белорусов восприняли их положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот украинские политики очень обеспокоены, в отличие от поддерживающего нас украинского народа.

Григорий Азаренок продолжит тему вместе с гостем из России. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Константин Придыбайло: «Я очень надеюсь, что Александр Лукашенко действительно посетит Крым»

Григорий Азаренок, СТВ:
Что в российском интернете больше всего обсуждают после встречи наших президентов?

«Есть о чём просто поболтать». Константин Придыбайло о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина-1

Константин Придыбайло, журналист RT:
Те кадры, которые были опубликованы. Владимир Путин, Александр Лукашенко с сыном Николаем находятся на яхте российского президента. Мне это больше показалось похожим на встречу таких старых друзей, которые, в принципе, давно не виделись в неформальной обстановке, которым есть о чем просто поболтать, поговорить, в том числе о хоккее, о спорте. Два президента занимаются хоккеем. Поговорить о каких-то простых бытовых вещах человеческих.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Константин Придыбайло # Григорий Азарёнок # Николай Лукашенко # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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