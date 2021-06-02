«Есть о чём просто поболтать». Константин Придыбайло о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина

Новости Беларуси. Вновь к сочинским переговорам. Некоторые заявления вызвали настоящий шквал в интернете, но большинство россиян и белорусов восприняли их положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот украинские политики очень обеспокоены, в отличие от поддерживающего нас украинского народа.

Григорий Азаренок продолжит тему вместе с гостем из России. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Константин Придыбайло: «Я очень надеюсь, что Александр Лукашенко действительно посетит Крым»

Григорий Азаренок, СТВ:

Что в российском интернете больше всего обсуждают после встречи наших президентов?