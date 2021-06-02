Константин Придыбайло: «Я очень надеюсь, что Александр Лукашенко действительно посетит Крым»

Новости Беларуси. Вновь к сочинским переговорам. Некоторые заявления вызвали настоящий шквал в интернете, но большинство россиян и белорусов восприняли их положительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А вот украинские политики очень обеспокоены, в отличие от поддерживающего нас украинского народа. Григорий Азаренок продолжит тему вместе с гостем из России. Авторская рубрика «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок, СТВ:

Как в России отреагировали на вчерашнее заявление Президента? «То наследие, которое осталось в Крыму после украинской власти, очень долго нужно было не восстанавливать, а переделывать»

Константин Придыбайло, журналист RT:

На самом деле, скажем так, среди так называемой медийной тусовки мы немножко порадовались той речи, с которой Александр Лукашенко выступил. В свете этих событий обострение отношений Европы, включая Украину, против Беларуси, введение этих санкций, закрытого неба и так далее, действительно возник вопрос. Александр Лукашенко правильно сказал: есть санаторий «Беларусь», находится он в Крыму. Впереди лето. Неизвестно, что будет с этим небом, будет оно открыто, не будет, как белорусам отдыхать? Как белорусам попасть в санаторий, который находится на территории Крыма? И вот он впервые, наверное, рассказал о таких вот закулисных историях. Как он вел переговоры тогда еще с Порошенко: как летать, как ездить, через Украину летали, ездили поезда. Сейчас как быть, когда Украина не пускает белорусские самолеты? Летать через Россию. Конечно, меня больше всего даже удивило и порадовало, когда вот эти кадры показывали встречи на яхте Владимира Владимировича. Действительно, у меня в голове промелькнула мысль: а почему бы им не взять и на всех парусах, на всей мощности этой яхты просто метнуться в Крым? Довольно быстро могли обернуться туда-обратно. Я очень надеюсь, что Александр Лукашенко действительно посетит Крым. Там есть что посмотреть. Крым за последние годы очень сильно изменился. Те, кто помнят Крым украинский, – сейчас Крым другой. Те, кто помнят, может быть, каким-то образом оказался в Крыму, когда он только вошел в состав России, он тоже сильно изменился. Поверьте, то наследие, которое осталось в Крыму после украинской власти, очень долго нужно было не восстанавливать, а переделывать. Сейчас в Крыму замечательная трасса «Таврида» существует, сейчас есть абсолютно замечательный Крымский мост, по которому налажено регулярное сообщение с материком. Крым реально изменился. Аэропорт Симферополь является международным аэропортом. Он готов принимать самолеты любого класса. Я был в этом аэропорту много раз, я был в аэропорту даже на стадии строительства – этот аэропорт потрясающий, очень большой, красивый, и там хватит мощностей принять вообще всех желающих белорусов отдохнуть в Крыму. Григорий Азаренок:

Костя, вся прогрессивная неполживая общественность принялась отмазывать Протасевича от батальона «Азов», тебе не смешно? Про Романа Протасевича: «Многие задаются вопросом, почему он не чистил телефон, не разломал свой компьютер?»

Константин Придыбайло:

Те люди, которые пытаются сейчас работать в антипропаганду, как это принято говорить, контраргументы предъявлять, это выглядит довольно смешно, потому что факты налицо. Они сейчас апеллируют тем, что есть видеоролик, как Протасевича ранили, оказывают ему помощь, где ему накладывают какой-то пластырь на грудь. Не знаю, чем его зацепило. Извините, где вы видели, чтобы пластырь накладывали, например, на бронежилет или на военную форму? Действительно, если его ранило, значит там так или иначе пролилась кровь Протасевича, значит она попала на его форму, на его майку, гимнастерку. Не знаю, в чем он там воевал. Безусловно, перед оказанием медицинской помощи это все сняли. И чтобы Протасевич не дал дуба, как говорится, у нас, ему накинули какую-то гражданскую кофту. С другой стороны, в этом же сюжете, которым контраргумент предъявляют, – там сидит человек, у которого написано «боец полка «Азов», и он тоже сидит в гражданской одежде. Или это тоже журналист? Давайте смотреть правде в глаза. Это выглядит очень смешно, но прокуратура ЛНР запросила, насколько мне известно, по крайней мере они объявили у себя на сайте о том, что они хотят провести следственный эксперимент с Романом Протасевичем. И на месте Романа Протасевича я бы, наверное, желал, чтобы все-таки прокуратура или следователи из Луганска прилетели в Минск. Потому что зная ситуацию в ЛНР и зная то отношение местных жителей к тем людям, которые воевали против них, боюсь, что это может стать для Протасевича билетом в один конец. Григорий Азаренок:

Авиационные власти Беларуси рекомендовали миновать жовто-блакитную территорию. Как тебе такое решение?

Константин Придыбайло:

Мы все прекрасно помним сбитый малазийский Boeing. В Украине вообще черти-те что происходит с оружием, непонятно, у кого оно, кто им управляет, что происходит с этим оружием. Если обратить внимание, на самом деле очень много европейских авиалиний стараются облетать территорию Украины, несмотря на то, что так, возможно, путь был бы короче. Но это уже пошла реально большая политика и, в общем и целом, такая большая экономическая шахматная игра. Я бы, честно, тоже согласился с этим предложением не летать на территории Украины. Потому что там действительно абсолютно неконтролируемый оборот оружия, что, в принципе, и силовики белорусские подтверждают, когда рассказывают о том, какие потоки были оружия как раз таки к этой группировке Автуховича. Мы прекрасно знаем и прочие там движения, которые подготавливались благодаря украинским боевикам в белорусских лесах и так далее. Сколько схронов лежит – неизвестно. Это все, конечно, поток оружия с территории Украины. Поэтому неизвестно, у кого какой УЗРК там где лежит в гараже. И пролетающий самолет вдруг внезапно станет мишенью. Григорий Азаренок:

Костя, благодаря тебе мы узнаем много оперативной и достоверной информации о том, что рассказывает Протасевич. Получаем интересные материалы. Стоит ждать новых откровений? Константин Придыбайло:

Да, безусловно, стоит. По моим данным, благодаря моему достоверному источнику, которому я доверяю, Протасевич говорит, говорит много, при этом говорит довольно спокойно, четко и внятно, на некоторых кадрах допросов видно. Все беседы с ним ведут, безусловно, под запись протокольную. Он говорит прямо, четко, конкретно. Многие задаются вопросом, почему он не чистил телефон, не разломал свой компьютер? Да все просто. Как не самый глупый человек он понимал, что если он все очистит (память телефона), то к нему будет гораздо больше вопросов, допросы будут длиться дольше, будет больше внимания к нему и так далее. Так как правоохранители большую часть информации уже получили из его телефона, теперь они задают просто уточняющие вопросы. «Протасевич находится абсолютно в нормальных условиях» Протасевич находится абсолютно в нормальных условиях. В целом беседа проходит даже не в форме допроса, а такого рассказа – то, что я видел, и то, что мне рассказали. В каких отношениях силовики с тем же Протасевичем и Сапегой... Никакого давления такого, тем более физического, не осуществляется. Эти два товарища все сами рассказывают.