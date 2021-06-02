Прямой эфир

Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров завершили выход в открытый космос

02 июня 2021 18:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уроженец Беларуси Олег Новицкий и его напарник россиянин Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров завершили выход в открытый космос-1

Они успешно заменили панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря». В Центре управления полетами подтвердили работоспособность новых комплектующих, а также отметили, что космонавты полностью выполнили все поставленные задачи.

Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров завершили выход в открытый космос-4

Напомним, работы проводились в рамках подготовки к стыковке с МКС модуля «Наука», запуск которого запланирован на июнь.

# Космос # общество # Олег Новицкий # Пётр Дубров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Здесь нагрузка достаточная». На месте обрушившегося возле Борисова моста открыли временный переезд
02 июня 2021 17:46

«Здесь нагрузка достаточная». На месте обрушившегося возле Борисова моста открыли временный переезд

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты через Украину
02 июня 2021 17:45

Беларусь намерена обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности запретов на полёты через Украину

«Есть о чём просто поболтать». Константин Придыбайло о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина
02 июня 2021 17:35

«Есть о чём просто поболтать». Константин Придыбайло о встрече Александра Лукашенко и Владимира Путина