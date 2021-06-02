Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров завершили выход в открытый космос

Новости Беларуси. Уроженец Беларуси Олег Новицкий и его напарник россиянин Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уроженец Беларуси Олег Новицкий и его напарник россиянин Петр Дубров завершили выход в открытый космос и вернулись на борт МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они успешно заменили панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря». В Центре управления полетами подтвердили работоспособность новых комплектующих, а также отметили, что космонавты полностью выполнили все поставленные задачи.
Напомним, работы проводились в рамках подготовки к стыковке с МКС модуля «Наука», запуск которого запланирован на июнь.