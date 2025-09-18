В Сальвадоре изъяли почти 1,5 тыс. тонн наркотиков, которые плавали в Тихом океане

В Сальвадоре изъяли почти полторы тысячи тонн наркотиков, которые плавали в Тихом океане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве внутренних дел страны заявили, что контрабандисты заранее узнали о военно-морской операции и выбросили груз, чтобы избежать ареста. Меры властей являются частью расследования деятельности международных наркосетей.

Родольфо Дельгадо, генеральный прокурор Сальвадора:

Этот наркотик был изъят в рамках продолжающегося расследования деятельности транснациональных сетей наркоторговцев, которые угрожают здоровью, миру и безопасности в регионе. Каждое изъятие наносит финансовый ущерб преступникам, получающим прибыль от незаконного оборота наркотиков. Каждая конфискованная доза – это прямой удар по их доходам, операциям и способности коррумпировать государство.

Всего в 2025 году общий объем изъятых в море наркотических веществ превысил 21 тонну. Их примерная стоимость – 35 миллионов долларов.