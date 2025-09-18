Прямой эфир

Дни Минска в Москве пройдут с 18 по 21 сентября

18 сентября 2025 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дни Минска в Москве начинаются сегодня, 18 сентября. В программе множество пунктов: от официальных встреч и переговоров на уровне руководства двух городов до выставки-ярмарки белорусских товаров на Тверской площади российской столицы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дни Минска в Москве пройдут с 18 по 21 сентября-2

Будут представлены наши знаменитые продукты и бренды – кондитерские и молочные изделия, текстиль, косметика, добрушский фарфор. В бизнес-форуме «Минск и Москва: новый драйвер развития» участие примут более 70 предприятий двух столиц Союзного государства. Состоится пленарное заседание, пройдут презентации инвестиционных возможностей. Готовится подписание соглашений и контрактов. Уже сегодня вечером в Московском международном Доме музыки дадут гала-концерт «Мінск вітае сяброў».

# Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
Дата значимая для всего народа! Форум патриотических сил в Минске собрал несколько тысяч человек
18 сентября 2025 06:54

Дата значимая для всего народа! Форум патриотических сил в Минске собрал несколько тысяч человек

Презентация фильма «Классная» прошла накануне премьеры в Минске
18 сентября 2025 06:31

Презентация фильма «Классная» прошла накануне премьеры в Минске

Новый механизм господдержки спортклубов и федераций вводится в Беларуси
18 сентября 2025 06:02

Новый механизм господдержки спортклубов и федераций вводится в Беларуси