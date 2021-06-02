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«Здесь нагрузка достаточная». На месте обрушившегося возле Борисова моста открыли временный переезд

02 июня 2021 17:46
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Новости Беларуси. На месте обрушившегося моста в Борисовском районе возвели временный переезд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Здесь нагрузка достаточная». На месте обрушившегося возле Борисова моста открыли временный переезд-1

Напомним, конструкция над рекой Рова возле деревни Семеньковичи обрушилась 19 мая.

«Уже не успел ни среагировать, ничего». Мост в Борисовском районе обрушился прямо под машинами, и вот что там происходит сейчас

Повреждения получили два автомобиля, люди не пострадали. В причинах сейчас разбирается следствие. Меньше чем за две недели здесь возвели новый мост.

«Здесь нагрузка достаточная». На месте обрушившегося возле Борисова моста открыли временный переезд-4

Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
Это металлические конструкции. Предусмотрена здесь нагрузка достаточная для того, чтобы большегрузные автомобили могли проходить. Кроме всего прочего, он будет здесь использоваться при подвозке строительных конструкций железобетонных. Конечно, этим уже обеспечена надежность.

«Здесь нагрузка достаточная». На месте обрушившегося возле Борисова моста открыли временный переезд-7

Мост расположен на 21-м километре трассы Р67 Борисов – Березино – Бобруйск. Планируется, что к концу 2021 года временное строение разберут и откроют постоянную переправу. Сейчас заняты ее проектированием.

# Мосты Беларуси # общество # Александр Кручанов # Фотофакт

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