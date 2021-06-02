«Здесь нагрузка достаточная». На месте обрушившегося возле Борисова моста открыли временный переезд

Новости Беларуси. На месте обрушившегося моста в Борисовском районе возвели временный переезд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Напомним, конструкция над рекой Рова возле деревни Семеньковичи обрушилась 19 мая.

«Уже не успел ни среагировать, ничего». Мост в Борисовском районе обрушился прямо под машинами, и вот что там происходит сейчас

Повреждения получили два автомобиля, люди не пострадали. В причинах сейчас разбирается следствие. Меньше чем за две недели здесь возвели новый мост.