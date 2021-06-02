«Здесь нагрузка достаточная». На месте обрушившегося возле Борисова моста открыли временный переезд

Новости Беларуси. На месте обрушившегося моста в Борисовском районе возвели временный переезд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. На месте обрушившегося моста в Борисовском районе возвели временный переезд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Напомним, конструкция над рекой Рова возле деревни Семеньковичи обрушилась 19 мая.
«Уже не успел ни среагировать, ничего». Мост в Борисовском районе обрушился прямо под машинами, и вот что там происходит сейчас
Повреждения получили два автомобиля, люди не пострадали. В причинах сейчас разбирается следствие. Меньше чем за две недели здесь возвели новый мост.
Александр Кручанов, заместитель председателя Миноблисполкома:
Это металлические конструкции. Предусмотрена здесь нагрузка достаточная для того, чтобы большегрузные автомобили могли проходить. Кроме всего прочего, он будет здесь использоваться при подвозке строительных конструкций железобетонных. Конечно, этим уже обеспечена надежность.
Мост расположен на 21-м километре трассы Р67 Борисов – Березино – Бобруйск. Планируется, что к концу 2021 года временное строение разберут и откроют постоянную переправу. Сейчас заняты ее проектированием.