Латвия продлила ограничения на полёты у границ Беларуси до 8 октября

Ограничения на полеты сохранятся. В воздушном пространстве Латвии вблизи границы с Беларусью и Россией они будут действовать с 18 сентября и по 8 октября в темное время суток – с 20:00 до 7 часов утра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее в Минобороны Латвии рассказывали об ограничениях у восточных границ с 11 по 18 сентября. Теперь заявили о продлении запрета на время комплексных учений по обороне, в ходе которых якобы усиливаются меры защиты. Отметим, к нынешним маневрам в прибалтийской республике привлекли военнослужащих всех подразделений армии страны и даже резервистов.