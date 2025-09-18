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Латвия продлила ограничения на полёты у границ Беларуси до 8 октября

18 сентября 2025 07:23
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Ограничения на полеты сохранятся. В воздушном пространстве Латвии вблизи границы с Беларусью и Россией они будут действовать с 18 сентября и по 8 октября в темное время суток – с 20:00 до 7 часов утра, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия продлила ограничения на полёты у границ Беларуси до 8 октября -2

Ранее в Минобороны Латвии рассказывали об ограничениях у восточных границ с 11 по 18 сентября. Теперь заявили о продлении запрета на время комплексных учений по обороне, в ходе которых якобы усиливаются меры защиты. Отметим, к нынешним маневрам в прибалтийской республике привлекли военнослужащих всех подразделений армии страны и даже резервистов.

# Латвия # Беларусь-Латвия # Государственная граница Беларуси # Граница

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