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Броневики и водомёты – власти Франции готовятся к общенациональной акции протеста

18 сентября 2025 07:37
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Неспокойно и во Франции. Сегодня, 18 сентября, по всей стране пройдут общенациональные акции протеста. Жители высказываются против предлагаемых правительством жестких мер экономии. Заявлено минимум 250 шествий. Ожидается, что на улицы французских городов выйдет почти миллион человек – учителя, машинисты поездов, фармацевты и работники больниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Броневики и водомёты – власти Франции готовятся к общенациональной акции протеста-2

При этом власти Франции мобилизуют около 100 тысяч полицейских и жандармов, десятки единиц бронетехники, водометы и даже дроны. Не исключено, что масштаб нынешних акций протеста будет сопоставим с выступлениями двухгодичной давности. Тогда в разных городах ежедневно выходили на улицы от 300 тысяч до миллиона человек. Теперь французы настроены более решительно. Они намерены блокировать вокзалы и аэропорты. Будут закрыты многие учреждения, школы и предприятия. 

# Протесты # франция

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