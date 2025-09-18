Броневики и водомёты – власти Франции готовятся к общенациональной акции протеста

Неспокойно и во Франции. Сегодня, 18 сентября, по всей стране пройдут общенациональные акции протеста. Жители высказываются против предлагаемых правительством жестких мер экономии. Заявлено минимум 250 шествий. Ожидается, что на улицы французских городов выйдет почти миллион человек – учителя, машинисты поездов, фармацевты и работники больниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом власти Франции мобилизуют около 100 тысяч полицейских и жандармов, десятки единиц бронетехники, водометы и даже дроны. Не исключено, что масштаб нынешних акций протеста будет сопоставим с выступлениями двухгодичной давности. Тогда в разных городах ежедневно выходили на улицы от 300 тысяч до миллиона человек. Теперь французы настроены более решительно. Они намерены блокировать вокзалы и аэропорты. Будут закрыты многие учреждения, школы и предприятия.