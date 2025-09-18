В Минск с рабочим визитом прибыл губернатор Владимирской области

Развитие совместных проектов в экономике, сельском хозяйстве и социальной сфере. На это нацелены Беларусь и Владимирская область. В Минск с официальным визитом прибыл губернатор этого российского региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, Владимирская область заинтересована в поставках сельскохозяйственной и другой специальной техники белорусского производства. В перспективе – сотрудничество в туризме и спорте. У нас уже есть совместный успешный опыт взаимодействия в строительной отрасли. Так, при участии белорусских компаний в российском регионе возведены очистные сооружения, физкультурно-спортивный комплекс, завершается строительство школы.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России:

В этой поездке у нас присутствует пять предприятий, но на самом деле на кооперационной бирже больше 30 эффективно работают, зарегистрировано больше, но, по-моему, 36 работают эффективно, имеют партнеров. Надо сказать, что два года назад не было ни одного предприятия, которое работало в белорусской компании на кооперационной бирже. А только за эти полгода было заключено контрактов более, чем на 2 миллиона долларов. Это только начало.

Соглашение о сотрудничестве между Беларусью и Владимирской областью действует с 2015 года. Стороны продолжают наращивать взаимный товарооборот. Только с начала 2025 года он увеличился на 4 %.