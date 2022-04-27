Спасение для простых людей? Белорусы за 200 километров ехали на приём к Наталье Кочановой в Осиповичах

Новости Беларуси. Вниманием сенаторов 27 апреля охвачены все без исключения районы Могилевской области. В регионе прошел единый день приема граждан. Он оказался одинаково полезным как для людей, которые пришли с надеждой решить свои проблемы, так и для членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Осиповичах, где прием граждан проводила Наталья Кочанова, аншлаг. К председателю Совета Республики записались 70 человек. Несмотря на то, что ставку делают на жителей региона, где именно организовывается встреча, в очереди немало людей из других областей: говорят, попасть на прием к местной власти непросто. Поэтому с наболевшим люди готовы ехать за 200 километров. Есть вопросы, которые звучат неоднократно. Один из них – это работа с садоводческими товариществами.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В этих дачных домиках молодежь. Никто не хочет жить и работать, они их действительно где-то бросают, только возле крупных городов, может быть, как-то, но тут рядом, сказал бы, что это далеко – это же недалеко (25 километров), но и то не хотят. Из 800 участков – 500 брошенных, а это же земля наша.