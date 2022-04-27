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Спасение для простых людей? Белорусы за 200 километров ехали на приём к Наталье Кочановой в Осиповичах

27 апреля 2022 17:25
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Новости Беларуси. Вниманием сенаторов 27 апреля охвачены все без исключения районы Могилевской области. В регионе прошел единый день приема граждан. Он оказался одинаково полезным как для людей, которые пришли с надеждой решить свои проблемы, так и для членов Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Спасение для простых людей? Белорусы за 200 километров ехали на приём к Наталье Кочановой в Осиповичах-1

В Осиповичах, где прием граждан проводила Наталья Кочанова, аншлаг. К председателю Совета Республики записались 70 человек. Несмотря на то, что ставку делают на жителей региона, где именно организовывается встреча, в очереди немало людей из других областей: говорят, попасть на прием к местной власти непросто. Поэтому с наболевшим люди готовы ехать за 200 километров. Есть вопросы, которые звучат неоднократно. Один из них – это работа с садоводческими товариществами.  

Спасение для простых людей? Белорусы за 200 километров ехали на приём к Наталье Кочановой в Осиповичах-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
В этих дачных домиках молодежь. Никто не хочет жить и работать, они их действительно где-то бросают, только возле крупных городов, может быть, как-то, но тут рядом, сказал бы, что это далеко – это же недалеко (25 километров), но и то не хотят. Из 800 участков – 500 брошенных, а это же земля наша.  

Спасение для простых людей? Белорусы за 200 километров ехали на приём к Наталье Кочановой в Осиповичах-7

Качество дорог, приобретение земельных участков, движение транспорта между деревнями и даже рыбалка. Все, что волнует жителей могилевского региона и не только, услышали парламентарии. Некоторые вопросы удалось решить прямо на месте. Такие встречи – спасение для простых людей. Показатель доверия – положительные отзывы о работе прямых телефонных линий. Какой бы сложной ни была проблема, человеку помогут ее решить.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Юлия Мычка # Фотофакт

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