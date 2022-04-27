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С участием ОМОНа и внутренних войск. Тактико-специальные учения прошли в Минске

27 апреля 2022 16:50
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Новости Беларуси. В Минске прошли тактико-специальные учения с участием спецподразделений внутренних войск и минского ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С участием ОМОНа и внутренних войск. Тактико-специальные учения прошли в Минске-1

Отработка действий правоохранителей во время возможных ЧС продиктована неспокойной ситуацией у наших южных и западных соседей. Особое внимание в ходе учений было уделено действиям бойцов при нападении на совершающую марш колонну техники, пресечению попыток незаконных вооруженных формирований проникнуть в населенный пункт, их поиску и ликвидации, освобождению заложников, оказании медпомощи в полевых условиях раненым, а также организации и несении службы на блокпостах.  

С участием ОМОНа и внутренних войск. Тактико-специальные учения прошли в Минске-4

Игорь Бурмистров, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:  
Цель мероприятия – показать руководителям органов внутренних дел областей, командирам специальных подразделений применяемую тактику в нынешних условиях специальными подразделениями, а также войсковыми подразделениями внутренних войск. Продемонстрировано инженерное вооружение, а также различные боеприпасы, применяемые деструктивными элементами, порядок борьбы с ними и уничтожения.  

С участием ОМОНа и внутренних войск. Тактико-специальные учения прошли в Минске-7

Глава МВД Беларуси поручил руководителям региональных ОВД провести аналогичные тактико-специальные учения на местах.  

# Милиция Беларуси # общество # Игорь Бурмистров # Иван Кубраков # Фотофакт

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