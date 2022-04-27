С участием ОМОНа и внутренних войск. Тактико-специальные учения прошли в Минске

Новости Беларуси. В Минске прошли тактико-специальные учения с участием спецподразделений внутренних войск и минского ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске прошли тактико-специальные учения с участием спецподразделений внутренних войск и минского ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отработка действий правоохранителей во время возможных ЧС продиктована неспокойной ситуацией у наших южных и западных соседей. Особое внимание в ходе учений было уделено действиям бойцов при нападении на совершающую марш колонну техники, пресечению попыток незаконных вооруженных формирований проникнуть в населенный пункт, их поиску и ликвидации, освобождению заложников, оказании медпомощи в полевых условиях раненым, а также организации и несении службы на блокпостах.
Игорь Бурмистров, первый заместитель командующего внутренними войсками МВД Беларуси:
Цель мероприятия – показать руководителям органов внутренних дел областей, командирам специальных подразделений применяемую тактику в нынешних условиях специальными подразделениями, а также войсковыми подразделениями внутренних войск. Продемонстрировано инженерное вооружение, а также различные боеприпасы, применяемые деструктивными элементами, порядок борьбы с ними и уничтожения.
Глава МВД Беларуси поручил руководителям региональных ОВД провести аналогичные тактико-специальные учения на местах.