С участием ОМОНа и внутренних войск. Тактико-специальные учения прошли в Минске

Новости Беларуси. В Минске прошли тактико-специальные учения с участием спецподразделений внутренних войск и минского ОМОНа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отработка действий правоохранителей во время возможных ЧС продиктована неспокойной ситуацией у наших южных и западных соседей. Особое внимание в ходе учений было уделено действиям бойцов при нападении на совершающую марш колонну техники, пресечению попыток незаконных вооруженных формирований проникнуть в населенный пункт, их поиску и ликвидации, освобождению заложников, оказании медпомощи в полевых условиях раненым, а также организации и несении службы на блокпостах.