Карелин о новинках «Горизонта»: если это тебя привлекает, значит, это по-настоящему интересно

Ныне он намерен поставить новые рекорды по количеству теперь уже заключенных двусторонних контрактов. 27 апреля рассмотрели перспективы сотрудничества с инновационным центром холдинга «Горизонт». Парк под названием «Нео» выпускает как традиционную для предприятия линейку, а это не только телевизоры и различные панели, так и высокотехнологичный продукт с искусственным интеллектом и инновационными технологиями.

Александр Карелин, член Совета Федерации Федерального собрания России:

Все последние разработки, включая прозрачный дисплей телевизионный, они по-настоящему завораживают. Поэтому и это красиво, и эти большие живые картины с объемным воспроизведением очень интересны. Но я смотрю в данном случае как потребитель, и всегда возникает одна подробность: если это тебя привлекает и ты бы хотел, чтобы у тебя это было, значит, это по-настоящему интересно. Здесь увидел несколько таких проявлений, образцов.