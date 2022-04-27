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Карелин о новинках «Горизонта»: если это тебя привлекает, значит, это по-настоящему интересно

27 апреля 2022 16:34
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Новости Беларуси. Представители Новосибирской области налаживают контакты в Беларуси. Интересы региона в Минске представляет российский сенатор Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Карелин о новинках «Горизонта»: если это тебя привлекает, значит, это по-настоящему интересно-1

Ныне он намерен поставить новые рекорды по количеству теперь уже заключенных двусторонних контрактов. 27 апреля рассмотрели перспективы сотрудничества с инновационным центром холдинга «Горизонт». Парк под названием «Нео» выпускает как традиционную для предприятия линейку, а это не только телевизоры и различные панели, так и высокотехнологичный продукт с искусственным интеллектом и инновационными технологиями.  

Карелин о новинках «Горизонта»: если это тебя привлекает, значит, это по-настоящему интересно-4

Александр Карелин, член Совета Федерации Федерального собрания России:  
Все последние разработки, включая прозрачный дисплей телевизионный, они по-настоящему завораживают. Поэтому и это красиво, и эти большие живые картины с объемным воспроизведением очень интересны. Но я смотрю в данном случае как потребитель, и всегда возникает одна подробность: если это тебя привлекает и ты бы хотел, чтобы у тебя это было, значит, это по-настоящему интересно. Здесь увидел несколько таких проявлений, образцов.  

Карелин о новинках «Горизонта»: если это тебя привлекает, значит, это по-настоящему интересно-7

Гости познакомились с историей предприятия и даже прикоснусь к раритетным экземплярам техники. Особое внимание обратили на образовательные программы и офис детских дошкольных проектов.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Карелин # Фотофакт

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