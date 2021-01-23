Григорий Азарёнок: глобальные силы, враги государства и государственности пошли в атаку теперь уже синхронно, в Беларуси и России
Новости Беларуси. Мир переходит в стадию турбулентности. Об этом говорят многие эксперты, политики и политологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Глобалистская элита, пришедшая к власти в США, запускает процесс цветной революции в России. Такие же технологии были обкатаны и в Беларуси. Что стоит за всем этим и как эффективно противостоять?
Об этом очередная серия проекта Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0», меня зовут Григорий Азаренок, здравствуйте.
Глобальные силы, враги государства и государственности пошли в новую атаку. Теперь уже синхронно. В Беларуси и России. Большинство из них даже не подозревает, чью волю исполняет. Наша задача – показать истинных врагов. Показать, кто стоит за всем этим.
На этой неделе произошла инаугурация Джо Байдена. Либеральные силы восхищаются ей, обсуждают каждое слово речи, пересматривают тысячи видео, фото, слушают песни. Как будто выбрали президента планеты. Но мы должны понять, что происходит на самом деле. Кто пришел к власти, какие силы его привели, и самое главное – зачем.
Голливуд обладает удивительным пророческим дарованием. Хотя скорее следует говорить о программировании будущего. О том, как в зашифрованном виде приоткрываются послания, которые человечеству отправляет невидимая глобальная элита. Посмотрите.
Григорий Азаренок:
Великий народ камеры хранения восхищается вождем, подарившим ему время. А жрец ведет их в стриптиз-бар, чтобы, не дай бог, они не задумались о том, что происходит на самом деле.
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Это говорят идеологи глобализма. Им не нужны суверенные национальные государства. Они хотят их уничтожить и подчинить. Заволочь людей в рабство, в нищету, в подчинение. Лишить их имени и свободы. Но самое главное – чтобы люди приняли это добровольно, чтобы были рады новому игу, новому ярму, рады этой плетке.
А каким они видят мир, какая их конечная цель? Еще четыре года назад Всемирный экономический форум выпустил агитку, потрясающую по своей откровенности. Посмотрите.
Григорий Азаренок:
Люди названы человеческим капиталом. Английское capital очень похоже на слово cattle – скот. Посмотрите, все в масках. Они не планируют это отменять. И еще одна важная деталь – в этом мультике у людей нет глаз. Значит, нету личностей, человеческого чувства. Все обезличено. Глобальная камера хранения станет мировым концлагерем.
Что им нужно для этого сделать? Во-первых, разобщить людей. Убрать детей из школ и вузов. Погрузить их навечно в цифровую реальность. Во-вторых, уничтожить семью. Поэтому над миром поднимается радужное знамя Содома. Байден называет ЛГБТ высшей формой демократии, а затем кладет руку на Библию. Видно, он забыл книгу Левит. В-третьих, нужно расправиться с верой и церковью. И вот возникают расколы, бесчисленные автокефалии, секты, а мировые СМИ льют тонны грязи на священнослужителей. И, наконец, нужно ликвидировать национальные государства.
Главный враг для них – человек как таковой. Сильная личность, которая твердо стоит на своей земле. У которой есть дети, чувство родины, народ. Ожившие сонные травоядные аморфные куклы приходят в ужас от сильного лидера. Ненавидят его. Потому что он живой, а они – ходячие трупы. Ради своего господства они готовы на все. Они бросают в бой свои резиновые игрушки – Тихановскую, Навального и прочих. Но Александра Лукашенко им не победить.
Они проиграют. Проиграют потому, что им не за что сражаться. Мирового господства им не получить, ведь торжествовать зло в мире не может. А нам есть за что стоять. Очень просто – за родину.