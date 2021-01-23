Григорий Азарёнок: глобальные силы, враги государства и государственности пошли в атаку теперь уже синхронно, в Беларуси и России

Новости Беларуси. Мир переходит в стадию турбулентности. Об этом говорят многие эксперты, политики и политологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юлия Алексеюк, СТВ:

Глобалистская элита, пришедшая к власти в США, запускает процесс цветной революции в России. Такие же технологии были обкатаны и в Беларуси. Что стоит за всем этим и как эффективно противостоять? Об этом очередная серия проекта Григория Азаренка «Тайные пружины политики 2.0». Подробнее в видеоматериале.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Это «Тайные пружины политики 2.0», меня зовут Григорий Азаренок, здравствуйте. Глобальные силы, враги государства и государственности пошли в новую атаку. Теперь уже синхронно. В Беларуси и России. Большинство из них даже не подозревает, чью волю исполняет. Наша задача – показать истинных врагов. Показать, кто стоит за всем этим. На этой неделе произошла инаугурация Джо Байдена. Либеральные силы восхищаются ей, обсуждают каждое слово речи, пересматривают тысячи видео, фото, слушают песни. Как будто выбрали президента планеты. Но мы должны понять, что происходит на самом деле. Кто пришел к власти, какие силы его привели, и самое главное – зачем. Голливуд обладает удивительным пророческим дарованием. Хотя скорее следует говорить о программировании будущего. О том, как в зашифрованном виде приоткрываются послания, которые человечеству отправляет невидимая глобальная элита. Посмотрите.