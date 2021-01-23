«Сквозит, что не COVID является угрозой, а те меры и ограничения, которые принимаются по всему миру». Мнение политика Ильницкого

Кто вернулся к власти, чьи интересы представляет Байден? Об этом было сказано на конференции наших парламентариев и российских сенаторов.
Кто вернулся к власти, чьи интересы представляет Байден? Об этом было сказано на конференции наших парламентариев и российских сенаторов.
Андрей Ильницкий, политик, общественный деятель:
Не только Рэнд, не только американцы работают на упреждение. Вот, только что вышла книга Клауса Шваба. Кто такой Клаус Шваб? Клаус Шваб – это главный идеолог глобалистов, тот человек, который создал и возглавляет «Давосский клуб». Клуб, куда любят ездить наши министры, наши олигархи. В общем, клуб, где формируется позиция тех самых кругов, которые сейчас, например, приходят к власти в Америке.
Книга называется «COVID. Глобальная ковидная перезагрузка». То есть они рассматривают COVID как проект свой. Мы не допустим возврата к доковидному миру, мы будем ставить перед политиками вопросы (кто мы? Наднациональные корпорации) о том, что надо не ослаблять сдерживающие меры. Из чего сквозит, что, собственно, не COVID является угрозой, а те меры и ограничения, которые, исходя из него, принимаются по всему миру.
Шваб пишет, здесь я дам формулировку, в его «дивном будущем мире», коллеги, чтобы вы понимали, мире, где будут править, он об этом говорит, корпорации впрямую, куда будут переданы власть и ресурсы, не будет места национальным государствам. Просто их там нет. Причем это будет, по их понятиям, в самое ближайшее время. Цитата: «Если демократия и глобализация будут расширяться, то национальному государству места не останется».