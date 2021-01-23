«Весь последний год в США творится ужас». Кривошеев о событиях в Америке и о том, чем похожи протесты в России и Беларуси

Новости Беларуси. В гостях программы «Тайные пружины политики 2.0» председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев и омбудсмен по защите журналистов и политолог Александр Шпаковский. Наконец-таки у наших европейских так называемых и американских партнеров открылись глаза Григорий Азаренок, корреспондент:

Андрей, эпоха постправды уже наступила?

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:

Безусловно. И как раз на вчерашнем мероприятии это нам четко продемонстрировали. Потому что, обратите внимание, государство, которое заявило, инициировало формулу Аррии вчера – Эстония. Эстония неоднократно уличалась и ловилась за руку за то, что репрессировала русскоязычных журналистов. Самый свежий, последний пример – это давление через спецслужбы (это даже не органы правопорядка и судебная система, а именно спецслужбы Эстонии) на редакцию «Sputnik Эстония». Редакцию разгромили, журналистам угрожали, в итоге закрыли. И редакции пришлось выехать в принципе с территории Эстонии. Мало того, они запугивали своих политиков, своих экспертов, что им ни в коем случае нельзя выступать на этом канале. Ну, и приятный момент: все-таки я бы так не драматизировал ситуацию со вчерашним событием. Я обратил внимание, что максимально просмотров во время выступления наших беглых бывших политиков было 700-800 человек. То есть это на самом деле был срежиссированный междусобойчик, который не вызвал интереса даже в самой протестной среде. И второй приятный момент. Наконец-таки у наших европейских так называемых и американских партнеров открылись глаза. Вы можете отмотать трансляцию, она сейчас размещена на YouTube, и посмотреть, как их представляли. Госпожа Тихановская стала «бывшим кандидатом на выборах президентских», ее так представляли. Либо «лидером демократической оппозиции». Со словом «демократическая» я бы сильно поспорил, это мое частное мнение и суждение. Я считаю, что вся эта структура сегодня формируется по принципу секты, причем чаще всего тоталитарной секты. И ни о какой демократии внутри этого клуба бывших и беглых политиков говорить не приходится. Поэтому нет худа без добра.

Я вчера написал, что на Тихановской «поставили крест» Григорий Азаренок:

Мы можем поздравить Тихановскую с наградой: она получила награду эстонскую государственную. Она по форме напоминает «Железный крест». Андрей Кривошеев:

Это и есть крест. Александр Шпаковский:

Она называется «Крест». Григорий Азаренок:

И по форме она очень похожа на высшую награду рейха. Андрей Кривошеев:

Если они привязываются к нацистской атрибутике, привязываются к нацистской идеологии отчасти, реабилитируют пособников нацистов из числа эстонцев и граждан, которые проживали тогда на той территории, мы можем только соболезновать такой трактовке истории. Поскольку она напрямую отсылает весь эстонский исторический миф и привязывает его к этой коллаборационистской, на мой взгляд, глубоко порочной идеологической матрице. Григорий Азаренок:

И фрау Тихановскую можно поздравить с «Железным крестом». Андрей Кривошеев:

С «Железным крестом». Да, я вчера написал, что на Тихановской «поставили крест».

Не в интересах ни площадки TikTok, ни Telegram такие государственные ограничения. Они просто потеряют деньги Григорий Азаренок:

У меня вопрос об информационной защите, потому что врагов мы обозначили. Допустим, мессенджер Telegram. Его директор Дуров – гражданин России. TikTok, через который идет революция в Российской Федерации, – это продукция китайская. Мы вроде как и в объединениях, и партнеры, и так далее. Какие инструменты защиты? Мы можем их закрыть или противодействовать этому как-то? Андрей Кривошеев:

И Telegram и TikTok – это коммерческие предприятия. Поэтому не в интересах ни площадки TikTok, ни Telegram такие государственные ограничения. Они просто потеряют деньги. Надо понимать, что здесь интересы государства, государственности и общества расходятся с интересами крупных корпораций. Американский опыт нам это наглядно продемонстрировал. Весь последний год в Соединенных Штатах Америки творится ужас Григорий Азаренок:

80 миллионов сторонников Трампа, заблокированный аккаунт. 80 миллионов – это огромная масса людей.

Андрей Кривошеев:

Тут надо понимать, первое – это коммерция. Второе – это, естественно, политика и геополитика. Весь последний год в Соединенных Штатах Америки творится ужас. Так вот простая логика подсказывает американскому истеблишменту, что больший по размерам ужас должен твориться на американской периферии, чтобы оттянуть внимание от американских внутренних проблем. Поэтому наши американские партнеры и создают это ужас в Беларуси, в Киргизии, в Молдавии, в Российской Федерации, в Турции, в Китае. Где угодно. Проблема в этом только одна: ужас, запущенный в Соединенных Штатах, опирается на реальные и глубинные проблемы американского общества. Расовая дискриминация, социальное неравенство, попытка переформулировать сам базис человеческий. Все эти заигрывания с гендером – это же перепрошивка человеческого естества, к которой не готова огромная часть общества, которое в том числе поэтому голосовало за Трампа. На нашем пространстве, как ни странно, общество более консервативно, у общества более прочный идеологический, если хотите, идеалистический стрежень. В том числе традиционная семья, что показала Российская Федерация, голосуя за поправки, за Конституцию. И поэтому «шатнуть» российское, белорусское общество гораздо сложнее. Но на Соединенные Штаты Америки из внешнего окружения никто не нападает. А вот на Республику Беларусь и на Российскую Федерацию нападали, нападают и будут нападать. И степень этой внешней агрессии, степень этой гибридной войны будет возрастать. Либерал-фашизм – я думаю, что вот это определение гораздо ближе к тому, что мы сейчас видим Андрей Кривошеев:

Американский прекрасный политолог Джон Голд определил это как либерал-фашизм. Я думаю, что вот это определение гораздо ближе к тому, что мы сейчас видим. Это на самом деле смесь фашизма как власти крупного финансового капитала, тоталитарной абсолютно, которая просто переоделась в новые цифровые одежды. Но которая именно так, как это было и 100 лет назад, эксплуатирует идею превосходства одних людей и одних страт общества над другими, разжигая в том числе на основе классического нацизма противостояния, противоречия внутри общества.