«Огромной им выдержки». Как белорусы поддержали спортсменов в связи с переносом чемпионата мира по хоккею?

Новости Беларуси. В Минске выходные этой недели начались с автопробега за единую Беларусь, здоровый образ жизни, за хоккей. На старт выстроилась колонна из 70 машин с государственной символикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с переносом чемпионата мира по хоккею из нашей страны неравнодушные белорусы решили поддержать наших спортсменов такой акцией единства. Автопробег собрал три сотни участников. Здесь не только минчане, но и гости со всех уголков Беларуси. Кто-то впервые, а постоянные участники приезжают уже целыми семьями и большими компаниями друзей.

Мы всегда за все самое лучшее, что в нашей стране. Сегодня мы, конечно, посетим хоккей. И я считаю, что это правильно (надеюсь, что моя коллега по пробегу тоже так считает), потому что поддержка – это тоже очень важно. Поскольку мы белорусы, мы едины и мы за родину и за народ тут.

Хотели сказать спортсменам: огромной им выдержки и силы воли, потому что сейчас спорт превратился, наверное, в политику. Всегда, всю жизнь был спорт вне этого всего, то есть даже те же Олимпийские игры – как знает история, останавливались все войны. Сейчас немножко забыли об этом. Но я думаю, что со временем все успокоится.

Я за Беларусь, за Лукашенко, это самый любимый Президент. И только болею за Беларусь. Единственный Президент, который не предал свою страну. Вам просто не передать, какие у меня эмоции.

Мы не из Минска, из Логойска. Постоянно ездим, когда получается, поддерживаем, только за, только вперед. Нельзя по-другому. Сейчас такая ситуация, что надо поддерживать. Вот сегодня решили сходить на хоккей, посмотреть, ожидаем побед. Поэтому только хорошее настроение, позитивные эмоции.

Я очень люблю хоккей, обожаю, смотрю «Динамо-Минск» каждый матч. Мы смотрим, болеем дома, иногда даже выезжаем на матчи, на арену. Очень интересно и на Президента посмотреть, и на его игру, и вообще на команду, как они играют.

Как традиция, каждый выходной мы вместе все собираемся с нашей государственной символикой, любимой, самой красивой. Стоим, встречаем нашу колонну автопробега, потому что это приятно, это радостно, это любовь к Родине, к нашему белорусскому народу. Да, случилась беда, но мы выстоим, все будет хорошо.