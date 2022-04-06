Межевич: администрация США – это хуже Гитлера, потому что Гитлер в конечном счёте химическое оружие не применил

От идей превосходства до оружия, ориентированного на определенные нации и народы. Из-за единственной пробирки Колина Пауэлла коллективный Запад утопил в крови весь Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А теперь у наших границ была создана сеть лабораторий по производству биологического оружия. Почему это не другое? Тему продолжит Евгений Пустовой.

Чумовое оружие. Теперь это не про ядерное, теперь это про биологическое. Самая старая демократия света управлять миром решила с помощью пробирок из биолабораторий. Если в руках Колина Пауэлла была обычная колба, то сейчас США руками ученых из зависимых от Вашингтона стран создают новый вид мировой угрозы – биологический.

Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:

Соединенные Штаты Америки и их союзники готовы к любым формам атаки своих врагов, а враги – это и Беларусь, и Россия, и Китай, и Куба. Помните, в августе 2020 года через дестабилизацию Беларуси, через провокацию в Украине? Мы должны понимать, что противник очень серьезный. Им не нужен не только Лукашенко – им не нужен белорусский народ. У США новый геополитический тренд – импортировать на вассальные территории отраву. По документам это называется «поддержать научное сотрудничество». В реальности – готовить самое опасное оружие массового поражения. «Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине? Читайте далее.