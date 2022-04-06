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Межевич: администрация США – это хуже Гитлера, потому что Гитлер в конечном счёте химическое оружие не применил

06 апреля 2022 18:29
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От идей превосходства до оружия, ориентированного на определенные нации и народы. Из-за единственной пробирки Колина Пауэлла коллективный Запад утопил в крови весь Ближний Восток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А теперь у наших границ была создана сеть лабораторий по производству биологического оружия. Почему это не другое?

Тему продолжит Евгений Пустовой.

Межевич: администрация США – это хуже Гитлера, потому что Гитлер в конечном счёте химическое оружие не применил-1

Чумовое оружие. Теперь это не про ядерное, теперь это про биологическое. Самая старая демократия света управлять миром решила с помощью пробирок из биолабораторий. Если в руках Колина Пауэлла была обычная колба, то сейчас США руками ученых из зависимых от Вашингтона стран создают новый вид мировой угрозы – биологический.

Межевич: администрация США – это хуже Гитлера, потому что Гитлер в конечном счёте химическое оружие не применил-4

Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН:
Соединенные Штаты Америки и их союзники готовы к любым формам атаки своих врагов, а враги – это и Беларусь, и Россия, и Китай, и Куба. Помните, в августе 2020 года через дестабилизацию Беларуси, через провокацию в Украине? Мы должны понимать, что противник очень серьезный. Им не нужен не только Лукашенко – им не нужен белорусский народ.

У США новый геополитический тренд – импортировать на вассальные территории отраву. По документам это называется «поддержать научное сотрудничество». В реальности – готовить самое опасное оружие массового поражения.

«Женщины могли бы быть бесплодными». Какое биологическое оружие могло быть разработано в Украине? Читайте далее.

Межевич: администрация США – это хуже Гитлера, потому что Гитлер в конечном счёте химическое оружие не применил-7

Николай Межевич:
Если говорить в категориях символизма, наличие биолабораторий в отсутствие суверенитета, конечно же, говорит о том, что противник готов использовать любые средства. Я бы сказал так: нынешняя администрация США – это хуже Гитлера, потому что Гитлер в конечном счете, как мы с вами знаем, химическое оружие не применил. Нынешняя американская администрация, похоже, готовится к его применению.

Это признание проблем. Если бы они были уверены, что Россию, Беларусь, Китай можно уничтожить просто так и не получить ничего в ответ, мы бы сейчас не разговаривали по телефону.

# Международная политика # общество # Николай Межевич # Колин Пауэлл # Евгений Пустовой # Адольф Гитлер # Фотофакт

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