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«Это было долгожданно». В Могилёве половина перепрофилированных больниц вернулась к обычной работе

23 января 2021 13:03
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Новости Беларуси. В Могилеве половина больниц, перепрофилированных под ковидные отделения, уже вернулась к обычной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это было долгожданно». В Могилёве половина перепрофилированных больниц вернулась к обычной работе-1

В привычное русло вступают и медучреждения Витебска. В Минске с понедельника, 25 января, в штатном режиме начнет работу 2-й роддом. А в реабилитационный центр в Аксаковщине уже поступили 130 человек на стандартную реабилитацию. Врачи постепенно снимают средства индивидуальной защиты и не скрывают радости.

«Это было долгожданно». В Могилёве половина перепрофилированных больниц вернулась к обычной работе-4

Владимир Шиленок, заместитель заведующего филиалом Могилевской кардиологической больницы:
С энтузиазмом, конечно, мы переходили работать в обычный режим. Смогли быстро перестроиться, обработать больницу и принять своих профильных пациентов.

«Это было долгожданно». В Могилёве половина перепрофилированных больниц вернулась к обычной работе-7

Лариса Тихонова, заместитель главного врача Могилевского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны:
Конечно, это было долгожданно, потому что работать с привычными нашими пациентами, которых мы знаем много лет, приятно. И, когда выполняешь работу привычную, это, конечно, легче.

«Это было долгожданно». В Могилёве половина перепрофилированных больниц вернулась к обычной работе-10

Коечный фонд для ковидных пациентов в районах Могилевской области постепенно сокращается за ненадобностью. В течение двух недель к своему привычному профилю вернется и Могилевская областная больница.

# Коронавирус # общество # Владимир Шиленок # Лариса Тихонова # Фотофакт

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