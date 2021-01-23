«Это было долгожданно». В Могилёве половина перепрофилированных больниц вернулась к обычной работе

Новости Беларуси. В Могилеве половина больниц, перепрофилированных под ковидные отделения, уже вернулась к обычной работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В привычное русло вступают и медучреждения Витебска. В Минске с понедельника, 25 января, в штатном режиме начнет работу 2-й роддом. А в реабилитационный центр в Аксаковщине уже поступили 130 человек на стандартную реабилитацию. Врачи постепенно снимают средства индивидуальной защиты и не скрывают радости.

Владимир Шиленок, заместитель заведующего филиалом Могилевской кардиологической больницы:

С энтузиазмом, конечно, мы переходили работать в обычный режим. Смогли быстро перестроиться, обработать больницу и принять своих профильных пациентов.

Лариса Тихонова, заместитель главного врача Могилевского областного госпиталя инвалидов Отечественной войны:

Конечно, это было долгожданно, потому что работать с привычными нашими пациентами, которых мы знаем много лет, приятно. И, когда выполняешь работу привычную, это, конечно, легче.