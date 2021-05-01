«Границы закрыты, все начинают искать досуг». Как жители Минска развлекаются во время пандемии?

Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района: Знаете, Центральный район славен не только «Минск-Ареной». Это самый спортивный район в городе. И сводить, наверное, весь центр притяжения спортивных развлечений, спортивных мероприятий к «Арене», наверное, это неправильно.

Екатерина Забенько:

Ну, не снизилась эта активность? Детям чтобы где-то тренироваться и взрослым, чтобы поддерживать себя и профессионально в том числе?

Вадим Передня:

Наоборот возросла. Возросла в период пандемии. Очень много людей. Ну, границы закрыты, все начинают искать досуг, находить себя именно в активных видах спорта – это велосипед, это очень много движения. И порой в выходные дни места на велосипедных дорожках не хватает людям. Они захватывают тротуары – любое место, где можно проехать, это массово. Если раньше пеших людей на проспектах было очень много, то сейчас люди перешли именно на активный образ жизни. Поэтому движение их там тоже возобновилось. Это лыжероллерная трасса. Очень много людей, мы видим, приобщились к лыжному спорту. Эта зима показала, что заснеживали трассу – и километр, и два, и даже в конце сделали пять километров трассу – и не было отбоя от желающих кататься на лыжах. Это тоже немаловажно и довольно интересно. И уровень комфорта Центральный район предоставляет данным гражданам.

Это конькобежный спорт, и коньки, и бассейны, и ряд тренажерных залов, которые открываются и до сих пор развиваются даже в период такой, не совсем благополучный. Мы констатируем, что все объекты функционируют. О чем это свидетельствует? Что народ наш больше стал участвовать в спорте и тем самым оздоравливаться. Поэтому «Арена» немаловажную роль и вносит в это. Потому что это самый знаковый объект, самый большой, который культивирует не только хоккей, не только конькобежный спорт, велоспорт, но еще различные мероприятия оказания услуг населению.

Екатерина Забенько:

Есть еще куда развиваться этим велодорожкам, лыжероллерным трассам?