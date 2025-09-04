Какие факторы могут повлиять на развитие леворукости – спросили у эксперта

Левши – самое многочисленное меньшинство планеты. Раньше их пытались переучить, так как считали порождением дьявола. Сейчас ситуация изменилась. О том, как эти уникальные люди выживают среди праворуких, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Верно ли, что леворукость или левшество – это не только врожденное, но может быть, и по каким-то причинам приобретенное? Даже во время родов может что-то пойти не так, скажем? Ребенок из-за этого может тоже стать левшей?
Светлана Пашкевич, заведующая Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:
Абсолютно верно. Это может быть стресс во время беременности у матери. Это может быть определенный уровень гормонов. Может повлиять и фактор среды, в том числе неблагоприятный. В достаточно большой степени это еще и могут оказаться те факторы, которые в настоящее время не так хорошо исследованы. Это факторы, которые не только передаются по наследству, но и закрепляются. Здесь достаточно широкое поле для исследований, потому что не до конца исследовано, скажем так. Очень много есть таких примеров в царстве животных, когда есть и левши, и правши. В большей степени, конечно, у приматов есть вот такое разделение на правшей и левшей. Благодаря тому, что у нас есть замечательная кора больших полушарий – неокортекс, мы можем с вами исследовать, изучать, углубятся в эти данные.
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