Какие факторы могут повлиять на развитие леворукости – спросили у эксперта

Левши – самое многочисленное меньшинство планеты. Раньше их пытались переучить, так как считали порождением дьявола. Сейчас ситуация изменилась. О том, как эти уникальные люди выживают среди праворуких, поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».

Почему леворукость формируется внутриутробно – объяснила врач.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Верно ли, что леворукость или левшество – это не только врожденное, но может быть, и по каким-то причинам приобретенное? Даже во время родов может что-то пойти не так, скажем? Ребенок из-за этого может тоже стать левшей?