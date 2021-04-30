Какие телеканалы и программы выбирают белорусы? Что ещё может узнать медиаметр и как он работает

Новости Беларуси. Эффективность работы телевидения и радио – здесь на помощь приходит такой важный показатель, как измерение телесмотрения. Так происходит во всем мире, а сейчас новый способ получения такой информации разработали и наши специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За основу взяли программные продукты британской компании – лидера рынка маркетинговых исследований, представленного более чем в 100 странах.

Развитию проекта поспособствовал указ Президента о создании в Республике Беларусь системы медиаизмерений. Такой способ оценки аудитории не только покажет количество телезрителей, но самое главное, опишет социально-демографический портрет – то, чего не могли оценить измерительные системы предыдущих поколений. С медиаметром знакомилась Кристина Федорович.

Медиазмеритель мирового уровня, но с пометкой – наш, белорусский. У многих сразу возникают вопросы. В теории – что же это такое? И, далеко не отходя, на практике – как это работает?

Александр Юшкевич, генеральный директор ЗАО «МедиаИзмеритель»:

Это та система, которая позволяет измерять зрительские предпочтения. Она собирает эти данные в круглосуточном режиме, 24/7, обрабатывает и, в общем-то, предоставляет эти данные для дальнейшего использования в медиаиндустрии.

А вот что до применения. Представим, у нас на руках данные – портрет зрителя той или иной программы. И тут же приятный бонус: можно оценить, интересна ли эта передача или что больше смотрят зрители, например, придя домой после работы. А тут, как ведется, если бы не было статистики, мы бы даже не подозревали о том, как хорошо работаем. Проще говоря, повышается конкурентоспособность телеканала, а это плюс и для рекламодателя, и, конечно, для самого зрителя.

Александр Гануш, директор компании «Индустриальные решения»:

Все телекомпании, и СТВ в том числе, будут иметь возможность использовать новые данные от международно признанного измерителя в своей работе, в планировании сеток вещания, в том, чтобы наших уважаемых телезрителей мнение максимально учитывалось при закупке лицензионного продукта: фильмов, сериалов и прочих интересных для зрителей программ. Потому что эта система измерений является самым главным инструментом в работе всех телекомпаний, чтобы они зрителям приносили радость в дом каждый день.

А теперь к вопросу – как? В домах участников проекта устанавливают специальные устройства. Вот оно, достаточно небольшое. В режиме off показывает время и дату. Включаете телевизор – медиаметр тут же здоровается.

Кристина Федорович, корреспондент:

Держать руку на пульте, пульте от того самого устройства с приставкой «медиа», которое позволяет детально изучить, что, когда и сколько смотрят участники проекта. На практике все на самом деле достаточно просто. Сейчас у нас идет «Служебный роман». Устройство просит нас выбрать кнопку гостя, мы выбираем «женщина от 18 до 24». «Новый гость». И вот у нас получается, что одна гостья, женщина от 18 до 24, смотрит сейчас «Служебный роман». Он нам говорит спасибо. Соответственно, эти данные отправляются далее для исследования. Сразу ответ на самый волнующий вопрос: устройство абсолютно безопасно, а ваши личные данные всегда находятся в секрете. Впрочем, как и информация о том, что вы смотрите, если на этом пульте вы ничего не выбрали. Читайте также: «Помогает увидеть, что смотрит телезритель». Показываем, как работает медиаметр и для чего он нужен «Эта информация будет для них закрыта». Какие данные о белорусах будут собирать медиаизмерители? Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?

И сегодня у компании, которая стала медиумом в треугольнике СМИ-площадок, рекламодателей и потребителей, важный день. Скорее, финишная прямая. С 1 мая коммерческий запуск системы, а пока крайний день обучения.

Путь был и вправду долгим. Беларусь шла к созданию медиаизмерителя такого уровня порядка 12 лет. И вот цель как никогда близка. Знать зрителя в лицо важно не только для нас, телевизионщиков, это полезно и для тех, кто по ту сторону экрана. Ведь это нечто иное, как предпосылка для улучшения контента. К тому же опыт не нов, отнюдь, скорее, знаком – уже более чем в ста странах.

Александр Юшкевич:

Люди, которые участвуют в нашей панели, – во-первых, огромное им спасибо за их желание участвовать в нашем проекте. Они голосуют за качество контента и голосуют за тот либо иной канал. То есть если сегодня мне нравится какой-то сериал, я его смотрю, то я нажимаю на кнопки, что он мне нравится. Соответственно, тот канал, который транслирует, видит, что он мне нравится. И если нас таких достаточное количество, то такого качества сериалы будут появляться все чаще и чаще.