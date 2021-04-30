Tik-Tok, Instagram и рисунки «на разрыв». Как белорусских детей учат разбираться в правовой информации?

Что такое правовая грамотность? Ответ на этот вопрос, а тем более владение этой грамотностью на высоком уровне для каждого – это гарантия успеха в решении задач по развитию правового государства и гражданского общества. И учиться этому нужно с детства, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Юных белорусов приглашают поучаствовать в конкурсе «Право на детство». Подробнее об этом рассказала гость программы Ольга Шибко, пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Беларусь. Юрий Царев, ведущий СТВ:

Правительством принято постановление о правовом просвещении граждан в 2021-2025 годах, которым утвержден план мероприятий, посвященных этому просвещению. Что он в себя включает и для чего нам нужна правовая грамотность? Как сделать информацию доступной, удобоваримой для обычного обывателя? Ключевая задача – сделать право доступным и понятным для каждого человека

Ольга Шибко, пресс-секретарь Министерства юстиции Республики Беларусь:

Человеку без юридического образования разобраться в многообразии законов, указов, декретов, постановлений, решений местных исполнительных органов очень непросто. И на помощь здесь приходят эксперты. Что касается самого плана, в нем аккумулированы предложения 60 госорганов, организаций, общественных объединений. Он включает 50 конкретных пунктов, чтобы уровень правового просвещения нашего населения неукоснительно рос.

Ключевая задача – сделать право доступным и понятным для каждого человека. Здесь на помощь приходят юристы, адвокаты, нотариусы – мы сегодня их называем субъектами правового просвещения. Это и правоохранительные органы, и работники органов загса, судебные исполнители. Очень активно в эту работу в последние годы включаются общественные объединения, такие как Федерация профсоюзов Беларуси, Союз юристов Беларуси, Белорусская лига семейных медиаторов, молодежные общественные объединения и даже Белорусский союз женщин. Это работа слаженной команды, и нельзя не сказать, что мы должны правовую информацию излагать не только доступно и понятно, но и использовать самые различные каналы коммуникации. Здесь нашими главными помощниками являетесь вы, журналисты. Именно вы помогаете адаптировать сложный правовой контент, сделать его понятным для любого – парикмахера, повара, пенсионера. Через призму жизненных историй, ситуаций, через подготовку телевизионных сюжетов вы рассказываете человеку, как, к примеру, защитить свои права как потребителя товаров и услуг. О том, что если ты хочешь, допустим, составить завещание, доверенность или оформить залог, тебе не нужен адвокат, тебе нужно идти к нотариусу. Журналисты через телевидение, радио, печатные СМИ нам очень сильно помогают, без вас мы никуда. Как говорит одна моя любимая журналистка (она ведет правовую колонку в одном из белорусскоязычных СМИ): «Мая галоўная задача – перавесці з юрыдычнага на чалавечы».

Где можно получить достоверную юридическую информацию? Юлия Самусенко, ведущая СТВ:

Где и как простой человек может получить актуальную и достоверную информацию? Ольга Шибко:

Работает масса интерактивных площадок, веб-ресурсов. У нас в стране обеспечена деятельность 625 центров публичной правовой информации, они работают на базе публичных библиотек – практически в каждой четвертой библиотеке. Обеспечен доступ к эталонной правовой информации. Есть и возможности посетить онлайн-ресурсы Национального правового интернет-портала. В многообразии ресурсов люди все же должны понимать, что эту правовую помощь и правовую информацию необходимо получать из достоверного источника. Посещая тот или иной интернет-ресурс, нужно проверять его, скажем так, валидность. Получить правовую консультацию нотариуса можно посредством сайта Белорусской нотариальной палаты, там есть раздел «Вопрос нотариусу». Вот у вас есть некие интересы в совершении нотариального действия, вы можете посредством этого интернет-портала задать вопрос нотариусу и получить ответ посредством бесконтактного общения.

И адвокаты, и нотариусы переходят в сетевое взаимодействие Юрий Царев:

Пандемия вносит коррективы, в последнее время мы с этим столкнулись. Есть вопрос касательно социальных сетей, потому что есть часть населения, которая, может быть, не ходит по порталам, но постоянно зависает в соцсетях. Через соцсети можно какую-то консультацию получить или поддержку? Ольга Шибко:

И такое тоже возможно. Пандемия нас очень многому научила. Мы из режима офлайн-консультаций перешли в онлайн, потому что, во-первых, мы обеспечиваем более широкий охват. Это объективно, мы видим разницу в цифрах. Во-вторых, это востребовано у нашего населения. Министерство юстиции совместно с Белорусской нотариальной палатой, Белорусской коллегией адвокатов традиционно проводит акции по бесплатному правовому консультированию. Они, как правило, проводятся по каким-то важным, памятным датам. Ближайшая приурочена ко Дню Победы, мы обязательно охватим широкие слои населения и проконсультируем всех желающих по широкому спектру вопросов. Для этого необязательно, хотя и возможно для некоторых, выходить в нотариальное бюро либо адвокатскую контору. Можно позвонить на прямую телефонную линию, будут размещены варианты и темы правового консультирования с указанием тех юристов, которые это будут проводить.

В последний раз мы проводили онлайн-консультирование посредством Telegram-бота, и это оказалась очень востребованная штука. Все желающие писали свои вопросы в Telegram-бот, кратко излагали свои вопросы и получали от юристов обратную связь. Можно это делать и через мессенджеры Министерства юстиции, мы принимали вопросы в Facebook и в «ВКонтакте». Каждый находил тот канал коммуникации, где ему удобнее. Это очень востребовано. Если говорить про онлайн, то более 30 тысяч онлайн-консультаций было проведено за 2020 год. Повторю, что и адвокаты, и нотариусы переходят в сетевое взаимодействие, потому что более 40 % белорусов ежедневно пользуются соцсетями. Не все, давайте не будем отрицать, смотрят телевидение, читают газеты. А в мессенджерах, в Telegram-канал Минюста мы постоянно разъясняем различные новшества законодательства. Сейчас существенно изменился КоАП, уголовное законодательство совершенствуется, и мы по пунктам тезисно, достаточно доступно и просто излагаем, к примеру, кому сейчас по новому законодательству полагаются общественные работы в виде наказания. Это людям понятно, хорошо, когда они эту информацию принимают к сведению.

Аккаунты портала в TikTok, Instagram, сейчас ребята сами готовы генерировать какой-то правовой контент Юлия Самусенко:

Современная молодежь не читает газеты, как вы сказали, наверное, не смотрит телевидение. Как до них достучаться с этой правовой информацией, что вы используете? Ольга Шибко:

Для детей и молодежи необходимо адаптировать правовую информацию, она непростая. Есть такой сайт как mir.pravo.by, который с адаптацией контента под детскую аудиторию, очень здорово излагает эту информацию. У нас Национальный центр правовой информации недавно инициировал такой проект, как «Детская правовая библиотека», где для детей законодательство, даже закон о правах ребенка изложен так, что можно ребенку читать (я пробовала) на ночь как сказку. Очень здорово, потому что информация адаптирована. Но они не стоят на месте. Сейчас появились аккаунты этого портала в TikTok, Instagram, сейчас ребята сами готовы генерировать какой-то правовой контент. Мы тоже инициируем какие-то подобные проекты, пытаемся инициативы поддерживать. Молодежная аудитория, как говорит молодежь, любит топить за свои права и готова во все это активно включаться.

Юрий Царев:

Мне нравится идея со сказками. Закинул старик невод в море и получил штраф за браконьерство. Ольга Шибко:

Почему бы и нет. Это хорошая идея. Конкурсные работы подростков – они на разрыв. Очень круто, что дети умеют говорить о своих правах Юрий Царев:

Министерство юстиции дало старт конкурсу творческих работ «Право на детство». Расскажите, пожалуйста, об этом конкурсе.

Ольга Шибко:

Конкурс классный, это наша отдушина. Мы проводим его не первый год, с каждым годом мы его немножко трансформируем, меняем. Прошлый год был невероятно интересным: более двух тысяч работ было прислано в Минюст на конкурс. Он проводится по трем номинациям: рисунок, видеоролик и анимация. Все оно тематическое, естественно, в разрезе правового контента. Дети в большей степени затрагивают Конвенцию о правах ребенка. Очень широкий охват, дети со всей Беларуси принимают участие.

В 2021 году мы немного трансформировали конкурс, ввели региональные этапы. Сейчас ребята из Гродненской области присылают свои ребята на региональный этап в Гродно, а могилевские – в Могилев. Потому что было очень сложно в прошлом году отсмотреть более трехсот видеороликов и компьютерных анимаций и просто физически проанализировать качество и художественно-эстетическое исполнение рисунков на тему «Право на детство». В этом году до 10 мая принимаются работы на региональный этап, затем, отработав, комиссии пришлют нам на республиканский этап лучшие из лучших рисунков, видеороликов и анимаций.

Когда мы посидим в Министерстве юстиции и посмотрим, кто же достоин победы, запустим интернет-голосование, а победителей мы назовем 1 июня, в День защиты детей. Юрий Царев:

Как можно поучаствовать?