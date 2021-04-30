«Охватываем любую категорию граждан». Какое жильё появится в Центральном районе Минска?

Екатерина Забенько, ведущая: В первую очередь в районе – это люди. И в этом году было построено рекордное количество жилья. Центральный район лидирует в этом плане. Для кого было построено это жилье и, собственно, кто в нем сможет прописаться?

Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:

В 2021 году мы планируем ввести 176 тысяч квадратных метров нового жилья. Это рекордное. Потому что, если смотреть 2020 год, это 100 тысяч [квадратов – прим. ред.] жилья. 46 тысяч уже по итогам первого квартала мы ввели. Есть разное жилье, конечно же, акцент на сегодня мы делаем на обеспеченность своим жильем многодетных семей. В районе их на фоне города не так много. Это 291 семья. И 22 семьи из них имеют первоочередное право – это более четырех детей. Из них уже 15 строятся.

В конце 2021 года мы планируем ввести полноценный многоквартирный десятиэтажный дом для многодетной семьи. Это 141 квартира. И усадебная застройка в Зацени. Малоэтажная застройка, тоже небольшие дома. И это тоже для многодетных. Тем самым мы планируем обеспечить жильем и направлением на строительство данную категорию граждан. Всего на учете стоит девять тысяч граждан нуждающихся.

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Все остальное жилье – это более шести площадок, которое осваивают различные застройщики. В основном преобладают некоммерческие застройщики и, конечно же, УКСы. Есть и строительные организации городского подчинения – Минстрой, который осваивает и застраивает Новинки-Северный. Для порядка информирования: две площадки, два квартала застройки в Центральном районе, которые сейчас активно развиваются. Это Лебяжий – коммерческая застройка, и Новинки-Северный, панельки типовые, серийные строятся. Идут застройки. То есть мы охватываем любую категорию граждан. От жилья для нуждающихся, для многодетных, так и улучшенной планировки. Те, которые уже хотят немножко другого комфорта, иного подхода к уровню жизни и проживанию.

Екатерина Забенько:

А нуждающимся в Центральном районе долго своей очереди приходится ждать?