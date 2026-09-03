Новости по тегу #Вадим Передня

Почти 10 тысяч «квадратов» арендного жилья уже сдали в Минске с начала 2026 года. Основное строительство сейчас развернулось в Лошице-10, Масюковщине, а также в границах улиц Геологическая, Карвата и Связистов.
Сейчас идет кладка стен, внутренних перегородок, кровельные работы. На объекте трудятся полсотни специалистов: каменщики, отделочники, кровельщики.
Более 7 тысяч квартир построили в Минске с начала года, что свыше 400 тысяч квадратных метров.
Также особое внимание – озеленению. Этой осенью в Первомайском районе высадят около двух тысяч деревьев и более 10 тысяч кустарников.
Подарок ко Дню Независимости получили и самые юные минчане.
Чтобы отдать дань памяти и уважения павшим воинам, собрались представители власти, духовенства, ветераны и молодежь.
Он установлен в честь 80-летия Великой Победы.
Каждый из них внес вклад в развитие молодежной политики своего района и столицы в целом.
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