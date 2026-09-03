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Новости по тегу #Вадим Передня

Более 36 тыс. таких кв. м арендного жилья планируют возвести в Минске в 2026 году
03 сентября 2026 11:21

Более 36 тыс. таких кв. м арендного жилья планируют возвести в Минске в 2026 году

Основные работы по возведению новой поликлиники онкоцентра в Минске планируют выполнить в 2026-м
16 февраля 2026 13:59

Основные работы по возведению новой поликлиники онкоцентра в Минске планируют выполнить в 2026-м

В Первомайском районе Минска планируют построить 70 тысяч квадратов жилья
27 октября 2025 18:10

В Первомайском районе Минска планируют построить 70 тысяч квадратов жилья

Заменили более 100 тыс. кв.м асфальта. Как проходит благоустройство Первомайского района?
20 октября 2025 18:07

Заменили более 100 тыс. кв.м асфальта. Как проходит благоустройство Первомайского района?

В Первомайском районе открыли новый детский сад №588 с театральным уклоном
01 июля 2025 18:20

В Первомайском районе открыли новый детский сад №588 с театральным уклоном

В Первомайском районе прошёл митинг-реквием «Нам этот мир завещано беречь!»
23 июня 2025 17:42

В Первомайском районе прошёл митинг-реквием «Нам этот мир завещано беречь!»

В Севастопольском парке Минска появился новый арт-объект «Маяк»
13 мая 2025 13:41

В Севастопольском парке Минска появился новый арт-объект «Маяк»

В Первомайском районе наградили свыше 50 активистов БРСМ
12 февраля 2025 17:44

В Первомайском районе наградили свыше 50 активистов БРСМ

В сквере на улице Калиновского заложили аллею в честь 55-летия Первомайского района
08 апреля 2024 17:40

В сквере на улице Калиновского заложили аллею в честь 55-летия Первомайского района

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?
13 января 2024 17:29

Дед Мороз и Снегурочка на вертолёте! Чем удивил праздник у минского Дома милосердия?

7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска
14 ноября 2023 14:27

7 новых блюд появилось в меню школьных столовых Минска

В Минске прошли соревнования «Першы ровар»
25 сентября 2023 07:27

В Минске прошли соревнования «Першы ровар»