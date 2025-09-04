«Мы не ищем лёгких путей» – как создавался первый в Минской области промышленный виноградник

Высокие надои, рекордные показатели по намолоту, а еще место, где зреет виноград – все это филиал «Великая Раевка». Сельхозорганизация находится на территории Копыльского района. Из года в год демонстрирует высокий, и самое главное, стабильный рост. Как создать перспективное хозяйство и получать прибыль от отрасли, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Внимание к каждой буренке – в чем секрет качественного молока, рассказал директор сельхозпредприятия. Сад с особым ароматом. Только здесь зреет виноград не только зеленый. Проект хозяйства «Великая Раевка» – эксперимент, который удался. «Бьянка», «Кристалл», «Маршал Фош» – под белорусским солнцем здесь растут гроздья самых разных сортов. Влада Родовская, корреспондент:

Когда возникла идя создания здесь виноградника? С чего это началось и как реализовывалось?

Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:

Идея создания виноградника как такого интересного, аутентичного производства была у меня давно. У меня хобби – виноградарство. Я давно занимаюсь сам, и мне очень хотелось на производственном примере попробовать выращивать виноград именно для промышленных целей, последующей переработки. Мы приняли решение заложить небольшой виноградник на этой территории. Она достаточно удачная, очень подходит с точки зрения рельефа, почвы. Поэтому родилась такая идея. Влада Родовская:

Как она реализовывалась? Потому что вы первый в Минской области. Наверняка, были сложности?

Иван Домашевич:

Безусловно, на первом этапе есть определенные сложности. В Минской области действительно один промышленный виноградник. Реализовывали мы его совместно с Институтом плодоводства. Они в некоторой степени нас консультировали. Подбирали сорта, которые у них уже фактически пошли испытания и показали себя неплохо. Основной посадочный материал был куплен у них. Ягодный сад раскинулся на территории в 2,5 гектара. 70 % площадей засеяны техническими сортами, остальные – столовыми и универсальными.