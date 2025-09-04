«Мы не ищем лёгких путей» – как создавался первый в Минской области промышленный виноградник
Высокие надои, рекордные показатели по намолоту, а еще место, где зреет виноград – все это филиал «Великая Раевка». Сельхозорганизация находится на территории Копыльского района. Из года в год демонстрирует высокий, и самое главное, стабильный рост. Как создать перспективное хозяйство и получать прибыль от отрасли, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Внимание к каждой буренке – в чем секрет качественного молока, рассказал директор сельхозпредприятия.
Сад с особым ароматом. Только здесь зреет виноград не только зеленый. Проект хозяйства «Великая Раевка» – эксперимент, который удался. «Бьянка», «Кристалл», «Маршал Фош» – под белорусским солнцем здесь растут гроздья самых разных сортов.
Влада Родовская, корреспондент:
Когда возникла идя создания здесь виноградника? С чего это началось и как реализовывалось?
Иван Домашевич, директор филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Идея создания виноградника как такого интересного, аутентичного производства была у меня давно. У меня хобби – виноградарство. Я давно занимаюсь сам, и мне очень хотелось на производственном примере попробовать выращивать виноград именно для промышленных целей, последующей переработки. Мы приняли решение заложить небольшой виноградник на этой территории. Она достаточно удачная, очень подходит с точки зрения рельефа, почвы. Поэтому родилась такая идея.
Влада Родовская:
Как она реализовывалась? Потому что вы первый в Минской области. Наверняка, были сложности?
Иван Домашевич:
Безусловно, на первом этапе есть определенные сложности. В Минской области действительно один промышленный виноградник. Реализовывали мы его совместно с Институтом плодоводства. Они в некоторой степени нас консультировали. Подбирали сорта, которые у них уже фактически пошли испытания и показали себя неплохо. Основной посадочный материал был куплен у них.
Ягодный сад раскинулся на территории в 2,5 гектара. 70 % площадей засеяны техническими сортами, остальные – столовыми и универсальными.
Александр Локун, агроном-виноградарь филиала «Великая Раевка» ОАО «Криница»:
Я уже этим занимаюсь очень давно, работал много где. Это мое! Я в эту культуру давно уже влюбился. Я думаю, что с этой культурой это будет до конца моей жизни. Мы не ищем легких путей. Работа наша заключается в воспроизводстве ягод – это очень непросто. Ввиду того, что весной у нас очень активные возвратные заморозки, поэтому немножко будем пересматривать технологию воспроизводства. Нужно правильно сформировать сам куст, соблюдать силу роста, чеканки, пасынкование, нормировка урожая. От этого зависит созревание и накопление сахаров.
Смелая идея превратилась в настоящий бренд района. Посмотреть на виноградные просторы приезжают из разных уголков страны. Для туристов оборудовали тематическое шале, где можно переночевать, а еще продегустировать белорусскую ягоду.
Подробности в видео.