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На море летом лететь или не лететь? Мнение главврача 1-й больницы Минска

17 апреля 2021 06:11
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Новости Беларуси. В студии «Большого города» Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска.

Илона Волынец, ведущая:
Впереди лето. Что вы посоветуете минчанам? На море лететь или не лететь, учитывая эпидобстановку во всем мире?

На море летом лететь или не лететь? Мнение главврача 1-й больницы Минска-1

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:
Вы знаете, да, я хочу сказать, что лето, когда начнется, на Минское море надо лететь как можно раньше, чтобы занять свое место. Потому что там будет все усыпано.

Если серьезно, давайте посмотрим, что сейчас: Турция столкнулась с различным количеством новых штаммов. Это не только английский, это и африканский, это и азиатский штаммы. Привитый человек может поехать туда. Он в принципе защищен. В любом случае, как говорят наши эксперты, даже если он и заболеет, то у него не будет тех осложнений. Он их переболеет в легкой степени. Конечно, лето никто не отменял, люди хотят отдохнуть. Это абсолютно законное право каждого, потому что надо как-то восстановиться.

На море летом лететь или не лететь? Мнение главврача 1-й больницы Минска-4

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# Коронавирус # общество # Илона Волынец # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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