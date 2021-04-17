На море летом лететь или не лететь? Мнение главврача 1-й больницы Минска

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской больницы Минска:

Вы знаете, да, я хочу сказать, что лето, когда начнется, на Минское море надо лететь как можно раньше, чтобы занять свое место. Потому что там будет все усыпано.

Если серьезно, давайте посмотрим, что сейчас: Турция столкнулась с различным количеством новых штаммов. Это не только английский, это и африканский, это и азиатский штаммы. Привитый человек может поехать туда. Он в принципе защищен. В любом случае, как говорят наши эксперты, даже если он и заболеет, то у него не будет тех осложнений. Он их переболеет в легкой степени. Конечно, лето никто не отменял, люди хотят отдохнуть. Это абсолютно законное право каждого, потому что надо как-то восстановиться.