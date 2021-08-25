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Сдадут с отделкой и электроплитой. Где появятся новые дома для минчан-очередников?

25 августа 2021 13:36
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Новости Беларуси. В Смолевичах до конца 2021 года сдадут еще три дома для минчан-очередников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Два на 73 квартиры каждый. Еще один дом – на 112. Ориентировочная цена квадрата от 1 500 до 1 720 рублей.

Сдадут с отделкой и электроплитой. Где появятся новые дома для минчан-очередников?-1

Жилье сдают с отделкой: деревянные стеклопакеты, двери, электроплита. Один из домов будет готов к заселению уже в ноябре, два других – зимой. В городе-спутнике в 2020 году ввели один дом для нуждающихся минчан.

Сдадут с отделкой и электроплитой. Где появятся новые дома для минчан-очередников?-4

Всего же намечено возвести 19 домов на 2 200 квартир, два детских сада по 230 мест каждый, школу на 1 000 учащихся, а также создать инженерно-транспортную инфраструктуру.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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