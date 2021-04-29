«Без плитки, без привлечения бетона». Вот как облагородят набережную Свислочи

Вадим Передня, первый заместитель главы администрации Центрального района:

Принято решение, учитывая что, как я и говорю, с развитием территории, все-таки интересы граждан, посещение людей территории, облагородить границ территории Орловская – набережная вдоль реки Свислочь. Ориентир – это «Мать и дитя». С привлечением и с максимальным выполнением работ из экологически чистых предметов, материалов. Там предполагается установка малых архитектурных форм, близких к естественным. Это естественные бревна, красивые лавочки, экологически чистые. Это устройство тротуаров: покрытие из экологически чистого материала, то есть без плитки, без привлечения бетона, для того чтобы максимально сохранить и приблизить к экологии. То есть это вовлечение максимально интереса, минимизации тех строительных продуктов, которые на сегодня… Все-таки люди немножко устали от этого. Поэтому минимализм, ну, и тем самым это красиво. Учитывая, что даже был тоже ряд встреч и с гражданами, которые, в принципе, тоже неравнодушно смотрели на благоустройство и вносили свои предложения. Я думаю, что у нас довольно замечательно получится данный объект. И планируем мы его завершить ко Дню города.