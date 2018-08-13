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Говорим о правах и обязанностях пассажиров и контролёров общественного транспорта

13 августа 2018 12:11
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс» Юрий Давидович.

«В автобусе – до начала поездки, в троллейбусе и трамвае – до следующей остановки». Нюансы оплаты проезда

Водитель не может продать талон, так как нет сдачи – оштрафуют ли пассажира?

Можно ли снимать контролёра общественного транспорта?

«Это может привести к печальным последствиям». Может ли контролёр удерживать безбилетника?

Как посмотреть видеосъёмку с регистратора контролёра общественного транспорта?

Где должны разбираться с безбилетником: в транспорте или на остановке?

# Общественный транспорт # общество # Юрий Давидович

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