Говорим о правах и обязанностях пассажиров и контролёров общественного транспорта

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс» Юрий Давидович.
«В автобусе – до начала поездки, в троллейбусе и трамвае – до следующей остановки». Нюансы оплаты проезда
Водитель не может продать талон, так как нет сдачи – оштрафуют ли пассажира?
Можно ли снимать контролёра общественного транспорта?
«Это может привести к печальным последствиям». Может ли контролёр удерживать безбилетника?
Как посмотреть видеосъёмку с регистратора контролёра общественного транспорта?
Где должны разбираться с безбилетником: в транспорте или на остановке?