«В автобусе – до начала поездки, в троллейбусе и трамвае – до следующей остановки». Нюансы оплаты проезда

Новости Беларуси. Когда нужно оплачивать проезд в общественном транспорте, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

Пассажир обязан заблаговременно позаботиться о приобретении продукции и до начала поездки оплатить проезд. До начала поездки. То есть, до того, как двери закроются, транспорт начнёт движение. У него должны быть подтверждающий документ: либо на электронном носителе, либо на бумажном, или документ о праве на льготы.

Но здесь есть небольшая оговорочка.

Потому что правила пользования автобусами и правила пользования троллейбусами, трамваями чуть-чуть отличаются. И отличие в том, что у кого в троллейбусах и трамваях есть электронный проездной билет, у него предоставлено право оплатить проезд до следующей остановочки. То есть, если с билетом ты заходишь – до начала поездки, в автобусе – до начала поездки, в троллейбусе, трамвае – до следующей остановки.

А, если у человека нет талона, и он не успел дойти до водителя, чтобы купить?

Юрий Давидович:

К сожалению, всё – до начала поездки.

Говорим о правах и обязанностях пассажиров и контролёров общественного транспорта