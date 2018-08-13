Выбираем лампочки для дома

Сэкономить на электроэнергии – легко.
Достаточно лишь определиться с правильной лампочкой.
Какие преимущества и недостатки имеют светодиодные лампы?
Сэкономить на электроэнергии – легко.
Достаточно лишь определиться с правильной лампочкой.
Какие преимущества и недостатки имеют светодиодные лампы?
Дмитрий Кулак, заместитель начальника Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливных энергетических ресурсов:
Если сравнивать светодиодные с люминесцентными, то у светодиодных будет меньше потребление. Например, семь ватт – это аналог 55 ватт у лампы накаливания. У люминесцентных, как правило, 14-20 ватт потребление.
Также на маркировке указаны: тёплый свет, два года гарантии.
Ну и, по отношению к люминесцентным лампам, светодиодные не требуют специальной утилизации.
Энергосберегающими можно назвать любые лампы с высокой светоотдачей: чем она выше, тем больше энергии вы сбережёте. Общественные места: например, станции метро, офисные помещения, крупные магазины, где свет нужен практически круглосуточно, – освещены исключительно люминесцентными лампами.
Это обусловлено огромной экономией.
В быту они используются гораздо реже.
Причины – тусклый свет, наличие ртути, пусть и минимальное, но требующее специальной утилизации, достаточно высокая цена.
Дмитрий Кулак:
Светодиодные лампы в настоящее время являются самыми современными энергосберегающими лампами. В отличие от ламп накаливания, которые могут работать до полугода, у светодиодных гораздо больше срок службы.
На них имеется гарантия.
Экономичность светодиодных ламп является их главным достоинством. В сравнении с люминесцентной, светодиодные источники света потребляют вдвое меньше электроэнергии и экологически безопасны. Корпус большинства диодных источников света изготовлен из полимерных материалов и металла, там нет стекла и случайно разбить такую лампу попросту невозможно.
Светоотдача у такой лампы примерно в шесть раз больше, чем у обычной лампы накаливания.
Дмитрий Кулак:
Я советую использовать те лампы, которые вам нравятся по своему свечению и где указано наименьшее энергопотребление. По выбору светодиодных ламп, конечно же, в первую очередь, стоит обращать внимание на световой поток, то есть, ту освещённость, которую мы хотим получить.
Очевидным победителем в битве за безопасное энергосбережение являются светодиодные лампы. Они свободны от большинства недостатков люминесцентных и имеют явные преимущества.