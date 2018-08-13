Выбираем лампочки для дома

Дмитрий Кулак, заместитель начальника Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливных энергетических ресурсов:

Если сравнивать светодиодные с люминесцентными, то у светодиодных будет меньше потребление. Например, семь ватт – это аналог 55 ватт у лампы накаливания. У люминесцентных, как правило, 14-20 ватт потребление.

Также на маркировке указаны: тёплый свет, два года гарантии.

Ну и, по отношению к люминесцентным лампам, светодиодные не требуют специальной утилизации.