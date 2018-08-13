Прямой эфир

Выбираем лампочки для дома

13 августа 2018 10:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сэкономить на электроэнергии – легко.

Достаточно лишь определиться с правильной лампочкой.

Какие преимущества и недостатки имеют светодиодные лампы?

Выбираем лампочки для дома -1

Дмитрий Кулак, заместитель начальника Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливных энергетических ресурсов:
Если сравнивать светодиодные с люминесцентными, то у светодиодных будет меньше потребление. Например, семь ватт – это аналог 55 ватт у лампы накаливания. У люминесцентных, как правило, 14-20 ватт потребление.

Также на маркировке указаны: тёплый свет, два года гарантии.

Ну и, по отношению к люминесцентным лампам, светодиодные не требуют специальной утилизации.

Выбираем лампочки для дома -4

Энергосберегающими можно назвать любые лампы с высокой светоотдачей: чем она выше, тем больше энергии вы сбережёте. Общественные места: например, станции метро, офисные помещения, крупные магазины, где свет нужен практически круглосуточно, – освещены исключительно люминесцентными лампами.

Это обусловлено огромной экономией.

В быту они используются гораздо реже.

Выбираем лампочки для дома -7

Причины – тусклый свет, наличие ртути, пусть и минимальное, но требующее специальной утилизации, достаточно высокая цена.

Дмитрий Кулак:
Светодиодные лампы в настоящее время являются самыми современными энергосберегающими лампами. В отличие от ламп накаливания, которые могут работать до полугода, у светодиодных гораздо больше срок службы.

На них имеется гарантия.

Выбираем лампочки для дома -10

Экономичность светодиодных ламп является их главным достоинством. В сравнении с люминесцентной, светодиодные источники света потребляют вдвое меньше электроэнергии и экологически безопасны. Корпус большинства диодных источников света изготовлен из полимерных материалов и металла, там нет стекла и случайно разбить такую лампу попросту невозможно.

Светоотдача у такой лампы примерно в шесть раз больше, чем у обычной лампы накаливания.

Выбираем лампочки для дома -13

Дмитрий Кулак:
Я советую использовать те лампы, которые вам нравятся по своему свечению и где указано наименьшее энергопотребление. По выбору светодиодных ламп, конечно же, в первую очередь, стоит обращать внимание на световой поток, то есть, ту освещённость, которую мы хотим получить.

Выбираем лампочки для дома -16

Очевидным победителем в битве за безопасное энергосбережение являются светодиодные лампы. Они свободны от большинства недостатков люминесцентных и имеют явные преимущества.

# Полезные советы # общество # Дмитрий Кулак

Другие новости рубрики

Все новости
«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу
13 августа 2018 08:51

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу

Свадьба по-белорусски, яблочные сыры, домашний хлеб: фестиваль еды «Ўсё сваё» прошёл в Минске
13 августа 2018 07:35

Свадьба по-белорусски, яблочные сыры, домашний хлеб: фестиваль еды «Ўсё сваё» прошёл в Минске

Во время визита на «Гомсельмаш» Александру Лукашенко подарили букет из роз и колосьев
12 августа 2018 19:44

Во время визита на «Гомсельмаш» Александру Лукашенко подарили букет из роз и колосьев