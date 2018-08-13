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Можно ли снимать контролёра общественного транспорта?

13 августа 2018 12:17
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Новости Беларуси. Может ли пассажир вести фото-видеосъёмку без разрешения, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:
Если начат административный процесс, то есть, выявлен безбилетный пассажир, то решение о применении технических средств принимает орган, ведущий административный процесс, в лице контролёра.

Если он говорит, что нет – значит, нет.

И должны подчиниться пассажиры.

Юрий Давидович:
Должны. Но зачастую каждый человек считает, что он прав, производит видеосъёмку. Но из-за того, что не всегда всё получается решить в положительном ключе, на взаимоуважении – да, пассажиры идут: «Я всё равно буду снимать, ты такой нехороший». Ну что? Контролёр же драться тоже не будет.

Говорим о правах и обязанностях пассажиров и контролёров общественного транспорта

# Общественный транспорт # общество # Юрий Давидович

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