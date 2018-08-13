Водитель не может продать талон, так как нет сдачи – оштрафуют ли пассажира?

Новости Беларуси. Если у водителя нет сдачи и он не может продать билет, накажут ли пассажира, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы ГП «Минсктранс»:

Конечно, эта ситуация имеет место быть. И, конечно же, если пассажир, допустим, из больницы, куда-то его забрала «скорая», он приехал без ничего, он вышел из этой больницы – у него 10 рублей в кармане, нигде больше ничего не купить, подошёл к водителю – нет. Здесь однозначно сказать, что будет делать контролёр, я не могу. Но, если на остановочном пункте, когда заходил пассажир, был специализированный киоск или киоск «Белсоюзпечати», который занимается реализацией, или в магазине можно было купить – зайти в транспортное средство и идти к водителю, нет сдачи – конечно, будут претензии со стороны контролёра. Если пассажир будет сопротивляться, говорить, что не нарушал, составят протокол об административном правонарушении.

Говорим о правах и обязанностях пассажиров и контролёров общественного транспорта