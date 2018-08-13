«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу

Эту «брюзжащую мелодию» ни с чем не спутаешь. Стрижка лишней растительности длится с мая по сентябрь. И красоты ради, и экологии для.

В траве накапливаются соли тяжелых металлов, и при скашивании все вредные вещества вместе с травой вывозятся на полигон. А вот мусор, который «заводится» в природной шевелюре – настоящее препятствие на пути к чистоте улиц, жалуются рабочие.

Геннадий Урбан, заместитель директора по санитарному состоянию и благоустройству КУП «ЖЭУ №1 Фрунзенского района г. Минска»:

Бросают разные бумаги, бутылки, разный мусор через окна. Машины, которые стоят, где попало, тоже мешают. Мы не можем выкосить полностью из-за машин, боимся, чтобы не побить машины. Мастера кошения трудятся по определённому графику.

За 8-часовой рабочий день готовы выкосить целый район. Свою работу косцы выполняют по установленному регламенту. К примеру, партерные газоны необходимо скашивать каждые десять дней. Итог: высота травы – не ниже 3-4 сантиметров, иначе газон будет угнетён. Ещё учитываются метеоусловия: мокрая трава засорит косилку.

И, разумеется, соблюдение техники безопасности: защитный шлем и перчатки – обязательны. С таким оборудованием их руки быстро забыли мозоли от болгарской косы, но и у современной техники есть некоторые особенности.

Сергей Высоцкий, рабочий зелёного строительства:

Передо мной находится бензокоса, по-другому триммер. Самое опасное – это леска. Весит где-то 7,5 кг. Руки болят, плечи болят, устаёшь, конечно. А так – на улице, на природе находишься, приятная, интересная работа. Устроим тест-драйв.

Василий Зубкевич, рабочий зелёного строительства:

Резким движением дёргаете вверх. Чтобы работать бензокосой, вешаем её на пояс. И тут что-то пошло не так. Защитный шлем значительно превысил мои габариты. Пришлось ликвидировать этот головной убор.

Василий Зубкевич:

Меняем маску на модные очки. Эту клавишу давим, а второй рукой на газ – и вперёд. Управлять бензокосой оказалось не так-то просто, поэтому это она, скорее, задавала тон нашему тандему. Увесистый снаряд «наводил страх» не только на траву, но и на мои мышцы.