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«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу

13 августа 2018 08:51
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Эту «брюзжащую мелодию» ни с чем не спутаешь.

Стрижка лишней растительности длится с мая по сентябрь.

И красоты ради, и экологии для.

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу -1

В траве накапливаются соли тяжелых металлов, и при скашивании все вредные вещества вместе с травой вывозятся на полигон. А вот мусор, который «заводится» в природной шевелюре – настоящее препятствие на пути к чистоте улиц, жалуются рабочие.

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу -4

Геннадий Урбан, заместитель директора по санитарному состоянию и благоустройству КУП «ЖЭУ №1 Фрунзенского района г. Минска»:
Бросают разные бумаги, бутылки, разный мусор через окна.

Машины, которые стоят, где попало, тоже мешают.

Мы не можем выкосить полностью из-за машин, боимся, чтобы не побить машины.

Мастера кошения трудятся по определённому графику.

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу -7

За 8-часовой рабочий день готовы выкосить целый район.

Свою работу косцы выполняют по установленному регламенту. К примеру, партерные газоны необходимо скашивать каждые десять дней. Итог: высота травы – не ниже 3-4 сантиметров, иначе газон будет угнетён. Ещё учитываются метеоусловия: мокрая трава засорит косилку.

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу -10

И, разумеется, соблюдение техники безопасности: защитный шлем и перчатки – обязательны. С таким оборудованием их руки быстро забыли мозоли от болгарской косы, но и у современной техники есть некоторые особенности.

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу -13

Сергей Высоцкий, рабочий зелёного строительства:
Передо мной находится бензокоса, по-другому триммер. Самое опасное – это леска.

Весит где-то 7,5 кг.

Руки болят, плечи болят, устаёшь, конечно. А так – на улице, на природе находишься, приятная, интересная работа.

Устроим тест-драйв.

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу -16

Василий Зубкевич, рабочий зелёного строительства:
Резким движением дёргаете вверх. Чтобы работать бензокосой, вешаем её на пояс.

И тут что-то пошло не так. Защитный шлем значительно превысил мои габариты.

Пришлось ликвидировать этот головной убор.

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу -19

Василий Зубкевич:
Меняем маску на модные очки. Эту клавишу давим, а второй рукой на газ – и вперёд.

Управлять бензокосой оказалось не так-то просто, поэтому это она, скорее, задавала тон нашему тандему. Увесистый снаряд «наводил страх» не только на траву, но и на мои мышцы.

«Веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут». Корреспондент СТВ освоила бензокосу -22

Это лучше любого тренажёра.

И веселее любого аттракциона, если участвовать в нём не более 2 минут, конечно. Нелёгкая работа, но очень нужная. Всё ради красоты и здоровья любимого города. А благоухание скошенной травы – это, согласитесь, неповторимый аромат лета.

# Озеленение # общество

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